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Gerçek babasını 48 yıl sonra öğrendi! Babası bildiği adam babasının katili çıktı

Gerçek babasını 48 yıl sonra öğrendi! Babası bildiği adam babasının katili çıktı

MUĞLA'da annesi evliyken yasak aşk ilişkisi sonucu dünyaya gelen Berrin N., gerçek babasının kimliğini 48 yıl sonra öğrendi. Namus cinayeti sonucu öldürülen babanın ise Akyaka’nın en zenginlerinden olduğu ortaya çıktı.

Gerçek babasını 48 yıl sonra öğrendi! Babası bildiği adam babasının katili çıktı

Muğla'nın Ula ilçesinde bir süre önce vefat eden Fatma A. geçmişte yasak aşk yaşadığı Akyaka'nın en zenginlerinden olan Mustafa Uyanık'tan 49 yıl önce bir kız çocuğu sahibi oldu. Fatma A. bu sırrı saklayarak Berrin N.'yi (49) resmi nikâhlı eşi Mahir A.'nın üzerine kaydettirdi.

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Gerçek babasını 48 yıl sonra öğrendi! Babası bildiği adam babasının katili çıktı

Mahir A. eşi ile yasak aşk yaşayan o dönemin Akyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık'ı 1982 yılında eşiyle birlikte ormanlık alanda yakalayınca öldürdü.

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Gerçek babasını 48 yıl sonra öğrendi! Babası bildiği adam babasının katili çıktı

Mahir A. bir süre cezaevinde yattıktan sonra çıktı. Berrin N. 48 yaşına kadar babası Mahir A.'yı gerçek babası olarak bildi. Berrin N. bir yıl önce ablasıyla tartışırken gerçeği öğrendi.

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Gerçek babasını 48 yıl sonra öğrendi! Babası bildiği adam babasının katili çıktı

Ablasının "Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" demesi üzerine Berrin N.'nin biyolojik babasının 40 yıl önce Mahir A. tarafından öldürülen Mustafa Uyanık olduğu ortaya çıktı.

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