George Floyd'un ardından Angelina Jolie'den 200 bin dolarlık bağış
Angelina Jolie, Siyahilerin Gelişmesi İçin Ulusal Birliği’nin (NAACP) Yasal Savunma Fonu’na 200 bin dolarlık bağış yapacağını duyurdu. Oscarlı oyuncu, açıklamasıyla da dikkat çekti.
Amerika'da koronavirüs salgını hala hızla yayılmaya devam ederken son 10 gündür de siyahi Gerorge Floyd'un polis şiddeti nedeniyle ölmesinin ardından protestolar giderek iç savaş halini aldı. Ülkede ırkçılığa karşı düzenlenen protestoların yanı sıra siyahi vatandaşlar için kurulan yardım fonuna ABD'li ünlülerden bağış yağmaya başladı.
ABD’nin Minneapolis şehrinde gözaltına alınırken polisin nefessiz kalana kadar dizini bastırıp öldürdüğü siyahi George Floyd’un hayatını kaybetmesinin ardından Oscarlı oyuncu Angelina Jolie de harakete geçti.
Jolie, Siyahilerin Gelişmesi İçin Ulusal Birliği’nin (NAACP) Yasal Savunma Fonu’na toplumdaki derin yapısal yanlışları ele almak amacıyla 200 bin dolar bağışladığını açıkladı.
Oscarlı oyuncu yaptığı açıklamada şunları söyledi:
''Irk eşitliği, sosyal adalet ve acil yasal reform çağrısında NAACP Yasal Savunma Fonu ile birlikteyim.''