DÜNYA

George Floyd cinayeti ABD’yi karıştırdı! Polisin boğarak öldürdüğü görüntü

MINNEAPOLİS eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan bir kişi polisler tarafından boğularak öldürüldü. George Floyd isimli kişinin ölümünün ardından dört polisin işine son verildiği belirtilirken, binlerce kişi sokağa çıkarak gösteri düzenledi.

ABD’de dehşet veren bir olay yaşandı. Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan bir kişinin ensesine dizi ile bastıran polis, şahsı nefessiz bıraktı. Yerde yüzüstü yatan adamın defalarca “Nefes alamıyorum” sözlerine aldırış etmeyen polis, adamın üstüne tüm gücüyle yüklendi.

Polisin bu hareketi sonrası şüphelinin solunum yolları tıkandı. Minneapolis yetkilileri, gözaltına alınan kişinin daha sonra ‘tıbbi problemden' dolayı öldüğünü açıkladı.

Belediye Başkanı : Polislerin görevine son verildi
Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Floyd’un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurarak ‘’Bu doğru bir karar. Amerika’da siyahi olmanın cezası, ölüm olmamalı’’ ifadesini kullandı.

Eşkali benziyordu
George Floyd'un bir iş yeri sahibinin "sahtecilik" şikayeti üzerine eşkal benzerliği şüphesiyle gözaltına alınmak istediği öğrenildi.

Halk sokaklara indi

Olayın ardından Minneapolis'te çok sayıda kişi sokaklara inerek polis araçlarını taşladı. Polisin göstericiler göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmaya çalışırken, gösterilerin gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdüğü ifade edildi.

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