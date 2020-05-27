George Floyd cinayeti ABD’yi karıştırdı! Polisin boğarak öldürdüğü görüntü

ABD’de dehşet veren bir olay yaşandı. Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan bir kişinin ensesine dizi ile bastıran polis, şahsı nefessiz bıraktı. Yerde yüzüstü yatan adamın defalarca “Nefes alamıyorum” sözlerine aldırış etmeyen polis, adamın üstüne tüm gücüyle yüklendi.

Polisin bu hareketi sonrası şüphelinin solunum yolları tıkandı. Minneapolis yetkilileri, gözaltına alınan kişinin daha sonra ‘tıbbi problemden' dolayı öldüğünü açıkladı.

Belediye Başkanı : Polislerin görevine son verildi

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Floyd’un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurarak ‘’Bu doğru bir karar. Amerika’da siyahi olmanın cezası, ölüm olmamalı’’ ifadesini kullandı.

Eşkali benziyordu

George Floyd'un bir iş yeri sahibinin "sahtecilik" şikayeti üzerine eşkal benzerliği şüphesiyle gözaltına alınmak istediği öğrenildi.

Halk sokaklara indi

Olayın ardından Minneapolis'te çok sayıda kişi sokaklara inerek polis araçlarını taşladı. Polisin göstericiler göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmaya çalışırken, gösterilerin gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdüğü ifade edildi.