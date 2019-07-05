Genoa Sinan Gümüş'ü açıkladı transferi resmen bitti

İtalyan ekibi Genoa, Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray ile sözleşmesi biten Sinan Gümüş, İtalyan ekibi Genoa'ya transfer oldu. Genoa, futbolcunun transferini resmen açıkladı.



İtalyan kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Sinan Gümüş'ü transfer ettiğini açıkladı. Genoa, oyuncu ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığı belirtti. Geçtiğimiz yıl 30 maçta forma giyen Sinan Gümüş, 3 gol atıp 5 de asist yapmıştı. Genoa'da bir dönem Galatasaray forması giyen Koray Günter de yer alıyor.