Geniş basenli kadınlar nasıl giyinmeli etek pantolon elbise mayo önerileri

Büyük basenli kadınlar nasıl giyinmeli? Kalçası büyük kadınlar için etek, pantolon, elbise önerilerinin yanı sıra büyük basenli kadınlar nasıl mayolar tercih etmeli, hangi renk ve desenler ile nasıl ayakkabılar giymeli sorularının detaylarını sizler için derledik.

Geniş basenli kadınlar nasıl giyinmeli sorusuna geniş basenli kadınlara uygun pantolon, mayo, etek, elbise ve ayakkabı modelleri üzerinden yanıt bulmaya çalıştık. Geniş basenli kadınları olduğundan daha zayıf gösteren tüyolar ile geniş basenli kadınların tercih edebilecekleri renk ve desenlerin detayları da haberimizde.

Geniş basenli kadınlar için üst giyimde sınır yok. Vücutlarının üst kısımları çoğunlukla ince olan yada ince görünen geniş basenli kadınlar alt parçaların seçiminde dikkatli olmalılar. Geniş basenli kadınlar için uygun pantolon modelleriyle başlayalım.

Geniş basenli kadınlar nasıl pantolon giymeli?

Yüksek bel pantolonlar belinizin olduğundan daha ince gözükmesini sağlar bu yüzden yüksek bel pantolonlar ya da etekler tercih etmenizi öneririz. Ayrıca yüksek bel pantolonları boru paça olarak da tercih edebilirsiniz.

Push – up korseleri geniş basenli kadınlar da kalçaların dik gözükmesini sağlamak için kullanabilirler. Bu korseler basen bölgesinde toparlanma sağlayarak özellikle kalem etek ya da dar kesim elbise giydiğiniz günlerde astar olarak da kullanmış olacaksınız. Özellikle alt giyimde bol paçalara yer verin, boru paça pantolonlar sizin daha ince gözükmenizi sağlayacaktır.

Geniş basenli kadınlar nasıl elbiseler giymeli?

Bol ve salaş etekler sizi ince göstermenin aksine sizi olduğundan daha geniş gösterecektir. Bunun yerine yüksek bel, dar kesim etek ya da pantolon tercih edebilirsiniz. Basen kısmının örten uzun ince tunikler kullanabilir, altlarına tayt yada dar pantolonlar tercih edebilirsiniz. Üstünüze tam olmayan uzun, diz hizasında kalan elbiseler basenli kadınları çok şık gösteren bir numaralı kıyafetlerdir.

Geniş basenli kadınlar nasıl ayakkabılar tercih etmeli?

Giymeye bayıldığımız topuklu ayakkabılar kalçanızı daha dik göstererek genişliği bir nebze kamufle etmektedir. Ayrıca kaslarınızı kasarak yürümenizi ve dik durmanızı gerektirdiği için bacaklarınızın daha sıkı ve gövdenizin daha dik görünmesini sağlarlar. Ancak topuklu ayakkabı konusunda ayak sağlığınızın önemini de göz ardı etmeden seçim yapmayı ihmal etmeyin.

Geniş basenli kadınlar taytları nasıl kombinlemeli?

Geniş basenli kadınlar, basen kısmını örten uzun tunikleri tercih edebilir. Bu tuniklerin altına tayt ya da dar pantolonlar giyilebilir. Elbiseler de kilolu kadınları kurtaran kıyafetlerin başında geliyor. Üste tam oturmayan ancak çok da bol olmayan uzun elbiseler ya da diz hizasındaki elbiseler de kilolu kadınları çok şık gösteren kıyafetler arasında. Bu kıyafetleri ister gece isterse iş hayatında kullanabilirsiniz.

Geniş basenli kadınlar için ideal renk ve desenler

Bu konuda da gene aynı ipucunu kullanacak ve dikkatleri alt kısımdan uzak tutacağız. Üst taraftaki renkler daha canlı olacak, desenler de giyeceklerin üst kısmında yer alacak. Geniş kalçalı kadınlar için giyim önerileri denince akla hemen gelen koyu ve düz renkler pantolon ve etek seçimleri için doğru seçeneklerdir.

Çiçekli, çizgili, puanlı veya desenli, canlı renklerde üretilmiş bluzları, gömlekleri, kazakları giyin ama alt kısım giyeceklerde siyah, füme, koyu kahverengi gibi toplayıcı renkleri tercih edin. Büyük desenli eteklerden daima uzak durun. Geniş kalçalı kadınlar hangi renkleri seçmeli diye sorulduğunda pantolon veya eteklerde düz siyah renk her zaman öne çıkıyor.

Geniş basenli kadınlar nasıl mayo giymeli?

Geniş kalçalı ve geniş kaçanıza göre bikini seçmek istiyorsanız tavsiye edebileceğimiz en önemli kısım olabildiğince düz renkleri seçmeniz olacaktır. Bunun dışında bacak oyuntusu çok fazla düşük olan modelleri seçmemelisiniz. Bunun nedeni basenin görüntüsünü dahada genişleten bir kalıp olmasıdır. Bu tür bikinileri daha çok düz yani basen kısmı büyük olmayan kişilere yöneliktir. Genellikle yüksek bacaklı modeller tercih etmelisiniz. Bel kısmıda düşük bel modelli bikinilerden uzak durmanız gereklidir. Onun yerine yüksek veya normal bel modelli bikinileri tercih etmelisiniz. Bikinin alt tarafını düz, üst tarafını desenli yapmak daha şık bir görüntü sağlayacaktır.