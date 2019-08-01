Genetiği bozulmayan buğdayın atası olarak bilinen "siyez"de hasat başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Genetiği bozulmayan buğdayın atası olarak bilinen "siyez"de hasat başladı

Kastamonu'da geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan, Hitit buğdayı" olarak anılan ve genetiği değiştirilmeyen tek buğday olan siyezin hasadı başladı.

Genetiği bozulmayan buğdayın atası olarak bilinen "siyez"de hasat başladı - Sayfa 1

İhsangazi ilçesinde yaklaşık 20 bin dekar alanda ekilen ve buğdayın atası olarak bilinen siyez buğdayı, iç ve dış piyasada ham ve işlenmiş şekilde talep görüyor. Siyez buğdayı bölgede "kabulca" veya "kaplıca" olarak adlandırılıyor.

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Genetiği bozulmayan buğdayın atası olarak bilinen "siyez"de hasat başladı - Sayfa 2

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, yaptığı açıklamada ilçede yaklaşık 20 bin dekar alanda siyez ekimi gerçekleştirildiğini söyledi. Hasadın öncelikle sıcak yerlerde başladığını ifade eden Sağlık, "Hasat, öncelikle ilçemizin en sıcak bölgesi olan Araç-Kastamonu yolu çevresinde başladı. Buradan sonra ilçe merkezinde oradan da Çatalyazı mevkisinde devam edecek." dedi. 

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Genetiği bozulmayan buğdayın atası olarak bilinen "siyez"de hasat başladı - Sayfa 3

Hasadın büyük bölümünün biçerdöverlerle yapıldığını belirten Sağlık, "Arazinin engebeli olduğu yerlerde üreticimiz tırpanla kendi imkanları ile biçimini yapıyor. Verim ilk etapta iyi görünüyor." diye konuştu. 

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Genetiği bozulmayan buğdayın atası olarak bilinen "siyez"de hasat başladı - Sayfa 4

Siyezin özel bir ürün olduğunu anlatan Sağlık, "Genetiği değişmeyen bu buğday, sağlık açısından çok değerli. Son dönemde buna bağlı olarak ilgi de artıyor." ifadelerini kullandı.

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