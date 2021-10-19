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Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Bayraktar'ın cenaze töreninde konuştu: TSK olarak saygıyla anacak

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler konuşma yaptı.

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler cenaze namazında yaptığı konuşmada "Kıymetli Özdemir Bayraktar beyefendinin cenazesi için toplanmış bulunuyoruz. Allah rahmet eylesin. Ruhu şad olsun. Milli ve yerli savunma sanayimizin gelişmesine çok önemli katkılarda bulunmuş ve ürettikleri İHA ve SİHA'larla kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başarı ve onurla kullandık kullanmaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yaptığı hizmetler saygıyla anılacaktır." dedi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Baykar Milli SİHA/İHA Sistemleri Ar-Ge ve Üretim Tesisi'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camisi'ne getirildi.

Cami avlusunu dolduran yakınları ve sevenleri tabutu başında Bayraktar'a dua ederken, eşi Canan, çocukları Haluk, Selçuk ve Ahmet Bayraktar burada taziyeleri kabul etti.

Bayraktar'ın cenazesi, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Garipçe'deki aile kabristanlığına defnedilecek.

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