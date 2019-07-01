Genelev işletmecisi Matild Manukyan'ın çözülemeyen rekor miras davasında flaş gelişme
2001 yılında hayatını kaybeden vergi rekortmeni Matild Manukyan'ın oğlu ve tek mirasçısı olduğu iddia edilen Kerope Çilingir'in, mal varlığı paylaşılamamaya devam ediyor.
Matild Manukyan'ın, genelev gelirleri, 220 ticari taksi, 486 taşınmaz, hisseler, dövizler ve banka hesaplarından oluşan dev mirası yeniden gündemde. Nüfus kayıtlarında oynama yaparak kendisini Manukyan’ın tek mirasçısı gibi gösteren Kerope Çilingir'e bu sefer kızı tarafından dava açıldı.
Manukyan'ın dev mirasından pay isteyen 36 kişinin açtığı davanın ardından Kerope Çilingir'e bir dava da öz kızı Dora Çilingir'den geldi. Çilingir, 79 yaşındaki babasının vesayet altına alınmasını istedi. Ayrıca 50 yaşındaki Çilingir, ağır tehditlerden korkarak uzun süredir ortalıktan kaybolan ve en sonunda bir otel odasında yarı ölü halde bulunan babasının hastanede ağır tedavi gördüğü esnada bilinmeyen bir yere götürüldüğünü iddia etti.
Peki Kerope Çilingir'in mirası kimin olacak? Kerope Çilingir'in diğer kızı İlda Çilingir yıllardır ABD'de yaşıyordu. Oğlu Mayk ise bir süre önce vefat etmişti. Bu durumda Kerope Çilingir'in mirasçıları, iki kızı ve ölen oğlundan olan torunuydu.
Dora Çilingir'in verdiği dilekçede ise "Kerope Çilingir'in fiili ehliyetinin kaldırılarak Dora Çilingir'in vasi olarak atanmasını, babasının mal varlığına vesayet şerhi konulmasını ve tüm mal varlığı üzerindeki alım satımların durdurulmasını istiyoruz" denildi.