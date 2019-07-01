Genelev işletmecisi Matild Manukyan'ın çözülemeyen rekor miras davasında flaş gelişme

Manukyan'ın dev mirasından pay isteyen 36 kişinin açtığı davanın ardından Kerope Çilingir'e bir dava da öz kızı Dora Çilingir'den geldi. Çilingir, 79 yaşındaki babasının vesayet altına alınmasını istedi. Ayrıca 50 yaşındaki Çilingir, ağır tehditlerden korkarak uzun süredir ortalıktan kaybolan ve en sonunda bir otel odasında yarı ölü halde bulunan babasının hastanede ağır tedavi gördüğü esnada bilinmeyen bir yere götürüldüğünü iddia etti.