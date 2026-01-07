BIST 12.113
Genel af çıkacak mı? Bakan Tunç o iddialara son noktayı koydu

Genel af çıkacak mı? Bakan Tunç o iddialara son noktayı koydu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni infaz düzenlemesi ve genel af iddialarına ilişkin açıklama geldi. Tunç yaptığı açıklamada, yeni bir infaz düzenlemesi veya genel bir af durumunun söz konusu olmadığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 12. Yargı paketine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Grup Toplantısı öncesi konuşan Tunç, yeni bir infaz düzenlemesi geleceği iddialarına cevap verdi.

YENİ DÜZENLEME DE GENEL AF DA YOK

Yılmaz Tunç, "İnfaz düzenlemesi 12. Yargı Paketi’nde olmayacak. Yeni bir infaz kanunu şuan söz konusu değil, af söylentileri söz konusu değil" dedi.

