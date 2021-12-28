Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 1950 TL bu gece hesaplara yatacak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerden sisteme yeni girenlere ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerinin 29 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımında ilk defa burs veya kredi alacak öğrencilerin, bu gece itibarıyla hesaplarına ekim, kasım ve aralık aylarının ödemelerinin (toplamda bin 950 lira) yatırılacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu açıklamasında, ''İlk defa GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurusu yapan öğrenci arkadaşlarımıza müjde! Ekim, kasım ve aralık ayı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak. Tüm gençlerimize hayırlı olsun.'' ifadelerini kullandı.