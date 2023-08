Gençleri öldüren tutku "K-POP ve ARMY" esareti

Gençler "özgür olmak" istiyor tespitini tamamen yanlış buluyorum.

-"Neden" diyeceksiniz?

Çünkü, insan fıtratında özgürlük kavramı dahi dünyayla sınırlı...

İnsan iyi işler yapması umulan bir varlık. Bir yaratıcısı var, dünyaya gönderilme amacı var, yaptıklarından, yaşadıklarından ve dahi yapamadıklarından ötürü sorumlu... Aksi taktirde büyük bir karmaşa zuhur ederdi. Bu yüzden insanın ahirette vereceği hesaplar ve alacağı mükafatlar var.

Dolayısıyla Müslüman bir kimliğe sahipseniz ve Müslüman bir toplumda yaşıyorsanız; evlatlarınızı bilinçsizce arzu ettikleri, o sözde "özgürlüğe" talip olacak kadar kimsesiz hissettirmeyin.

Allah-u Teâlâ insanlığa doğru yolu bulmalarında yardımcı olacak Peygamberler göndermiş, kullarını başı boş bırakmamıştır.

Doğru yol üzerine oturmuş bir şeytanın varlığını yok sayamayız! Bizi kıyamete kadar şaşırtmaya, ayağımızı kaydırmaya çalışacak şeytan; her çağda, her devirde, farklı farklı kılıflarla, rol/modellerle, karşımıza çıkmakta ve ne kadar güzele, doğruya, meylimiz varsa o kadar hırsızca ve arsızca davranmakta...

Kore dalgası olarak yayılan K-POP da bu şeytani dalgalardan bir tanesi...

Güney Kore'de devlet eliyle endüstrileşen K-Pop, Hallyuu (Kore Dalgası) tehlikesi tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına almış durumda...

Ortaokul, Lise ve Üniversite hatta İmam-Hatip okullarında eğitim gören gençlerimizin bir çoğu bu Kore Dalgası K-POP'a paçayı kaptırmış halde... 2010'lu yıllardan bu yana gençlerimiz bu zehire maruz kaldılar. Sinsi bir istilacı gibi düşünün. Kale alınmayan bir tehdit gibi bizden olanı bize yabancı etmeye adeta ant içmişler.

Şarkıcı değil İdoller

En erken 8 yaşındayken bu sisteme dahil olan idoller yıllar boyunca dil dersleri, vokal ve dans dersleri alarak kendilerini geliştiriyorlar.

Ayrıca cinsel eğitim dersleri ve görgü-nezaket kuralları da eğitimlerinin bir parçasını oluşturuyor.

Romantik ilişkisiyle öne çıkmamak, daha çok yaptığı işle ekranlarda görünmek, şirketin ayarladığı evde diğer grup üyeleriyle birlikte kalmak (bunun sebebi olarak yoğun çalışma saatleri gösteriliyor), gerekirse güzel görünmek için estetik operasyon geçirmek, sıkı bir çalışma hayatına tabi tutulmak gibi kriterlerin hepsi idollerin imzaladıkları kontratta yer alıyor.

Güzelliğin kutsandığı bir örgüt

Dış görünüşü, güzelliği yücelten bir yaklaşım var. Star adayları zayıf olacak, bakımlı olacak, makyajlı olacak ve devamlı fit olacak. Bu yolla çocuklara bir nevi görsellik fetişizmi öğretiliyor. Yani, görsel olmayı kutsallaştıran bir öğreti geliştirmişler. Ergenlerin hoşuna gitme sebebi de yeni kuşağın beklentilerini karşılamasından ileri geliyor.

Ölüm getiren K-Pop

Güney Kore’de, gençlerin oluşturduğu K-Pop olarak adlandırılan müzik sektöründen dört genç hayatını kaybetti. 25 yaşında intihar eden Sulli’nin ardından 28 yaşındaki Goo Hara da yaşamını yitirdi. Bir ay sonra 27 yaşındaki Cha In Ha evinde ölü bulundu. Ardından 28 yaşındaki Yohan takma isimli şarkıcı salı günü hayata veda etti.

K-Pop müzik sektöründe kuralların da oldukça acımasız olduğu söyleniyor. Zaten gençlerin intihar etmesinde de bu kuralların büyük rol aldığı belirtiliyor.

Evlenmek, hiç tanımadıkları birilerinin iznine tabi. Cep telefonu kullanmalarına izin verilmiyor. Kızlara çok küçük yaşlarda estetik ameliyatları yaptırılıyor. Vücutları bozulmasın, kilo almasınlar diye neredeyse yemek verilmiyor. Haliyle pek çok şarkıcı konser sırasında halsizlikten bayılıyor.

Kurtuluş mümkün mü?

Aslında sormak istiyorum gençlere: "Bu akımlara yönelerek kendinizle çelişmiyor musunuz? Diye. Doğrusu ne cevap vereceklerini de çok merak ediyorum. Bu soruyu sormamın sebebi, her fırsatta özgür olmayı arzu ederken, içinde bulunduğu yaşama kendini ait hissetmez; gelenek, görenek ve dini hassasiyetlere burun kıvırırken, böyle bir zorbalığa kendilerini teslim edebiliyor oluşları.

Eğer günümüz gençleri salt bir özgürlük istiyor olsaydı; inanılmaz kuralları olan, otoriteye tabi tutulan, kısıtlayan bir idol arayışında olmazlardı. Onlara sevgi duymazlar, bilakis yadırgar ve tercih etmezlerdi.

Demek ki aradıkları özgürlük değil! Bir otorite boşluğu var ve onlar bu boşluğu doldurmak gayretinde...

Özgürlük adına çıkılan yolculuk, kimi zaman egemen güçlerin dayattığı modanın, ya da yaşam tarzının kölesi olmakla neticeleniyor.

Hayatlarında aradıklarını bulamamak gibi bir hayal kırıklıkları var. Bu hayal kırıklığı öyle bunalım yüklü ki; canlarını yakıyor, yanlış adreslerde şifa aratıyor. Hayal kırıklığı keskindir. Umulmayan yerden geliyor oluşuyla da ünlü... Bunu yapmayın. Sizden umulana naçar kalarak bu acıya maruz bırakmayın evlatlarınızı!

Onlar için en doğru yolun belirlenmesinde, en kritik yaşlarında, en kararsız çağlarında, hem zihinsel hem de kalbi bir boşlukta oldukları kritik evrelerde hazır bulunun.

Siz evladınıza arzu ettiği özgürlük alanını açarak mutluluk vaadi verirken; aslında onların o sonsuz arzularını hesaba katmayarak, varlığınızı yok sayacakları kadar görünmez oluyorsunuz.

Otorite dediğiniz insana yol gösterir, otorite bir tecrübedir kendisinden istifade edilen, suyundan içilebilen bir kaynak, özünden beslenilen bir kök, düşmeye meyyal olmadan evvel tutunulacak bir daldır otorite...

Bir ses düşünün o ses kendi ortamından uzaklaştıkça azalır ve git gide de duyulmaz olur. Araya duvarlar, mesafeler girdikçe ve kalabalık arttıkça sesinizi duyurmak için yükseltmeniz gerekir ki bir yerden sonra duyulması imkansız bir hal alır. İşte otorite, o sesi duyurabilecek kadar yakın durabilmektir birbirine.

"Ne zaman ihtiyacın olursa bana gel! Ne zaman başın dara düşerse beni ara! Al şu parayı doya doya harca! İçinde kalmasın hiçbir şey, gez, dolaş, ye, iç, eğlen! Eksik kalma kimseden, sen bir tanesin!"

Gibi söylemlerle evlatlarımızı Kaf Dağı'na çıkarırken kendimizi alçaltıyor, sevdiklerimizi kendimizden ne kadar uzaklaştırdığımızın farkında olamıyoruz.

Aslında anne, baba, eş, evlat birbirinden ayrı düşünülemeyecek kadar sıkı bağlarla bağlı olmalılar birbirlerine. Yalnızca ihtiyacı olduğu anda değil; her an yanında olan, başı dara düştüğünde değil; geniş vakitlerde de aranan/arayan, tüm arzuların karşılanabildiği bir kaynak ve özentiye açılacak her kapıyı kapatabilecek bir güçte olmalı bu bağ.

O yüzden özellikle evlatla olan ilişkide birlikteliği ve dayanağı bir sebebe bağlamak yerine; her an, her koşulda o bağı canlı ve diri tutmakta fayda var.

Evet bugün propagandalar gençlere "sorgulayın" diyor. Ama neyi? Kendi inancı, kendi kültürü sorgulatılırken, dayattıkları yaşam tarzının sorgulanmasına fırsat vermiyorlar.

Burada iki husus var; gençler ne istediğini bilmiyor, çünkü cazibe merkezleri yok. Doğruları sönük, katı ve yaşanması güç olarak lanse ediyoruz çünkü. Araya giren her mesafeyle birlikte, yükselen sesler itici geliyor...

Bir diğer hususta, evlatlarına ne istediklerini bilebilecekleri bir kodlama yapamıyor olan aileler...

Günümüz dünyasında revaçta olan dijital ve sosyal medya; donanımsız insanın gediklerini doldurmak için üretilmiş birçok sistemi içinde barındırıyor.

Belki bu modern çağda çok da kulağa hoş gelmiyor ama o gelenek, görenek, örf adetlerimiz var ya işte onlar bile insanın "ne istediğini biliyor olmasında" büyük katkısı olan faydalar... İçinde yaşadığımız toplum bilinci birçok zararı ötekileştiren bir öneme sahip...

Neyi nasıl ne şekilde söylediğimiz çok önemli. "İnsan ihsana muhtaçtır!" sözünü anlamamız, anlayıp içselleştirmemiz lazım. Kendinizden bir şey vermediğiniz, kalbini, dimağını doldurmadığınız bir evlat; size rağbet etmez, size ram olmaz, size yönelmez, sizin sevdiğinize saygı duymaz, sizinle bir olmaz, sizden hoşlanmaz ki; bu çok doğal ben de olsam ben de hoşlanmazdım.

Hani bir söz vardır ya; "Saldım çayıra Mevla kayıra..." hesabı yok öyle bir dünya! Senin vesilenle dünyaya gelmiş bir evladın varsa; elinden sımsıkı tutacaksın, yüreğini yüreğine yaslayacak, birlikte alnını secdeye koyacaksın! Kalbini kıvamına getirecek, midesini kararında doyuracaksın! Yürüdüğün yolları bir bir tanıtacaksın ona, senden olana avam kalmayacak, ehli olacaksın. Tanıtacaksın kendini ki kiminle boy ölçüştüğünü bilsin.

Ne kadar işlendiği bilinen bir nakış gibi, nerede hata yaptığını bulup sökebilecek bir dikkate, onu tekrar yeniden işleyecek kararlılığa sahip olmalısın.

Vazgeçmek yok, bir kenara atmak yok, emek emek dokuyacaksın ki gözünün nuru olacak! Yoksa ziyan...