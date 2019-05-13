Gençlerbirliği Süper Lig'e yükseldi taraftar çıldırdı

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, şampiyonlukta emeği olan herkese hayırlı olsun dileğinde bulunarak, "Zor bir sezondu, kolay değil. Geçen yıl 12 Mayıs’ta küme düştük ve bugün 12 Mayıs 2019 tekrar layık olduğumuz yere çıktık. Şampiyon olmamızda emeği geçen başta oyuncu grubuma, teknik heyetime, sağlık ekibime, tüm çalışanlarıma, yönetim kuruluma, camiama hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Söz verdim, bu kupayı rahmetli babamın kabri başına götürüp ona armağan etmek istiyorum. Bundan daha büyük bir mutluluk olamaz. Çok sevinçliyiz, Allah bu günleri bize gösterdi, ‘Ne mutlu bize’ diyorum, herkesi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.