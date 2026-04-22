Gençlerbirliği, Galatasaray'ı Türkiye Kupası'nın dışına itti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray’ı deplasmanda 2-0 mağlup eden Gençlerbirliği, yarı finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Fıratcan Üzüm ile 83. dakikada Adama Traore kaydetti.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselirken Galatasaray turnuvaya veda etti.

Gençlerbirliği yarı final mücadelesinde Samsunspor - Trabzonspor maçının galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray 0 - 2 Gençlerbirliği

90'Son düdük geldi ve Gençlerbirliği sahadan 2-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi. Galatasaray ise kupaya veda etti.

90'Maçın sonunda en az 6 dakikada daha oynanacak.

83'GOL! Gençlerbirliği Traore'nin golüyle skoru 2-0 yaptı. Kullanılan ilk kornerde doğrudan kaleye gönderilen topu Günay son anda tekrar kornere çeldi. İkinci kornerde yapılan ortada Günay topu elinden kaçırdı. Orada yaşanan karambolde top son olarak Traore'nin hamlesi ile ağlarla buluştu ve fark 2'ye yükseldi.

65'Barış Alper Yılmaz, sol kanattan içeriye çevirmeye çalıştığı topta ikili sıkıştırmada kaldı ve topu kaybetti.

58'Ceza yayının gerisinde topu alan Oğulcan'ın şutunda top üstten dışarı çıktı.

51'GOL! Gençlerbirliği, Fıratcan Üzüm'ün golüyle 1-0 öne geçti. Kendi yarı alanında kazandığı top ile hızlı atağa çıkan Gençlerbirliği'nde Traore'nin pasıyla sol tarafta topla buluşan Metehan'ın şutunu Günay sektirdi. Dönen topta Fırat Can Üzüm tamamladı ve takımını öne geçirdi.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.

36'Lang sol kanattan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Lang'ın şutunda top top ceza sahasında savunmaya çarptı.

31'Galatasaraylı oyuncular orta alanda pas yaparak ileri çıkmaya çalışıyor.

19'Lang kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında savunmanın kafa vuruşunda top kornere gitti.

18'Ahmed sağ kanatta yerde kaldı. Galatasaray kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.

15'Metahan ceza sahasının solundan içeri çevirmek istedi. Savunmaya çarpan top kaleci Günay'da kaldı.

10'Lang sol kanattan ceza sahasına girmek istedi. Savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.

3'Samet sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Goutas'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Galatasaray - Gençlerbirliği ilk 11'ler

Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Lang, Nhaga, Kaan, Ahmed, Eren, Sane, Lemina, Icardi

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Erhan, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Abdurrahim, Diabate, Samed, Oğulcan, Cihan, Metehan, Traore