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Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

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Şampiyonluk yarışına tutunmak isteyen Galatasaray, Süper Lig'in 39. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Peki; Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk oluyor. Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı Halis Özkahya yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de 36 maç oynayan Galatasaray; 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 72 puan topladı. Aslan, 39. haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Gençlerbirliği ise 36 karşılaşmanın 9'unu kazanırken, 8'inde berabere kaldı ve 19'unu kaybetti. Başkent ekibi, hanesinde yazdırdığı 35 puanla haftaya 20. sırada başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı 6-0'lık skorla Galatasaray kazanmıştı.

Gençlerbirliği - Galatasaray

Stat: Eryaman
Hakem: Halis Özkahya
Saat: 20.30
Yayın: beIN Sports 1

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego Angelo, Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Robert Piris, Candeias, Giovanni Sio, Bogdan Stancu, Sandro Lima

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Mostafa Muhammed

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