Gençlerbirliği Galatasaray maçı (CANLI İZLE)

Süper Lig’in 7. haftasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Son dört resmi maçta üç beraberlik bir mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar kazanarak yükselişe geçmenin ve kötü gidişe dur demenin planlarını yapıyor.

Gençlerbirliği Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını ve canlı anlatımını İnternethaber.com farkıyla haberimizden takip edebilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM

GENÇLERBİRLİĞİ 0-0 GALATASARAY

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

Gençlerbirliği Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Fabricio, Berat, Ayite, Sessegnon, Candeias, Sio

GALATASARAY: Muslera, Şener, Marcao, Donk, Ömer, Nzonzi, Seri, Belhanda, Jimmy, Feghouli, Andone

SAKAT: Emre Akbaba, Lemina, Falcao, Luyindama

Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



Süper Lig'in 7.Hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk edecek. 5 Ekim Cuma günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadelede Mustafa Emre Eyisoy ve Ekrem Kan yardımcılıkları üstlenecek.



Karşılaşmadan bazı istatistikler;



- İki ekip arasında Ankara’da oynanan son 6 Süper Lig maçında Galatasaray sadece 1 kez kazanabildi.

- Galatasaray, bu sezon ligde yediği 6 golün 4’ünü 76. dakikadan sonra kalesinde gördü.

- Galatasaray, ligde maç başına 3 korner ile bu haftaya kadar ligin en az korner kullanan ikinci ekibi.

Galatasaray'ın başkent kafilesinde 3 önemli eksik

Süper Lig'in 7. haftasında bugün Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray'da Radamel Falcao, Mario Lemina ve Christian Luyindama, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden ve bu bölgede zorlanma tespit edilerek tedavisine başlanan Christian Luyindama, aynı müsabaka sonrası aşil tendonunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Radamel Falcao ile tedavisi süren ve bugün düz koşulara başlayan Mario Lemina, Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almıyor." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira Filho, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcao, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.

Galatasaray ile Gençlerbirliği 95. randevuda

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği ile ligde 95. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 52'ye 22 üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılılar, ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 9 puanla 7. sırada yer alıyor. Başkent temsilcisi ise 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 2 puanla son sırada bulunuyor.

7 günde 3. maç

Galatasaray 1 hafta içerisinde 3. maçına çıkacak. Geçtiğimiz hafta ligde evinde Fenerbahçe ile mücadele eden sarı-kırmızılılar, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Salı günü Avrupa sahnesine çıkan Aslan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Paris Saint Germain'i ağırladı. Cimbom sahadan 1-0 yenilgi ile ayrıldı.

Aslan milli araya moralli girmek istiyor

Bu hafta oynanacak maçların ardından liglere milli ara verilecek. Galatasaray da bu araya Gençlerbirliği galibiyetiyle girmek istiyor. Sarı-kırmızılılar eylül ayındaki milli ara öncesinde yine bir deplasman karşılaşmasında Kayserispor ile mücadele etmişti. Aslan gollü geçen maçı 3-2 kazanmıştı.

Son 4 maç 3 beraberlik, 1 mağlubiyet

Galatasaray, oynadığı son 4 resmi müsabakadan 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 2 Süper Lig, 2 de UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıktı. Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Club Brugge ile berabere kalan Aslan, Paris Saint Germain'e ise mağlup oldu. Cimbom son galibiyetini 4. haftada evinde oynadığı Kasımpaşa karşısında aldı.

3 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Gençelerbirliği karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sınırda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Ömer Bayram, Marcao ve Mariano sınırda olan isimler. Bu futbolcular sarı kart görmesi halinde 8. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor maçında takımını yalnız bırakacak.