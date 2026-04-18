Gençlerbirliği - Galatasaray / Canlı anlatım

Süper Lig'in 30. hafta maçında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Galatasaray, Süper Lig'de son sürat devam eden şampiyonluk yarışında kritik bir mücadeleye çıkıyor Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Eryaman Stayumu'nda karşılaşacak olan Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında yaşadığı puan kaybının ardından şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

Gençlerbirliği 0 - 2 Galatasaray

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.

43'Ceza sahasında topla buluşan Icardi, topa vuracakken yerde kaldı. Icardi bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

35'GOL! Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle skoru 2-0 yaptı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Sara içeri çevirdi. Kale önünde Yunus'un dokunuşuyla top ağlara gitti.

32'Bu dakikalarda maç orta alanda topa sahip olma mücadelesiyle geçiyor.

26'Sara sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında topu Zuzek kafayla uzaklaştırdı.

17'Tongya ceza yayının solundan kaleyi düşündü. Tongya'nın uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.

15'Sallai sağ çaprazdan ceza sahasında bulunan Barış Alper'e uzun pas attı. Ceza alanında seken top kaleci Velho'da kaldı.

9'Icardi sol çaprazdan ceza sahasına ortaladı. Savunma araya girerek topu kafayla uzaklaştırdı.

2'GOL! Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Yunus'un sağ kanattan araya attığı pasta savunma arkasına sarkan Icardi, ceza sahasında topla buluştu. Icardi'nin beklemeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

1'İlk düdük geldi ve Başkent'te maç başladı.

Gençlerbirliği - Galatasaray ilk 11'ler

Gençlerbirliği: Ricardo, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Hanousek, Oğulcan, Koita, Göktan, Tongya, Niang

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, Yunus, Torreira, Abdülkerim, Icardi, Barış

100. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 99 maçta sarı-kırmızılılar 56, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 175 golüne, Gençlerbirliği 103 golle yanıt verdi.

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında Ankara'da yapılan maçlarda galibiyet sayısında Galatasaray'ın 6 farkla üstünlüğü bulunuyor. Başkentteki 49 lig maçında Galatasaray 21, Gençlerbirliği 15 galibiyet aldı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Ankara'da Galatasaray 70 gol attı, Gençlerbirliği ise buna 58 golle karşılık verdi.

SON 4 MAÇI GALATASARAY KAZANDI

İki ekip arasında Süper Lig'de yapılan son 4 müsabakayı sarı-kırmızılılar 3 puanla kapattı. 2019-2020 sezonunun ilk yarısında Gençlerbirliği'nin ev sahipliğinde yapılan maç 0-0 beraberlikle sona erdi. Rekabette söz konusu müsabakanın ardından 4 maçı da Galatasaray galip tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 14 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.

BAŞKENT DEPLASMANINDA SORUN YAŞIYOR

Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda yaptığı son 8 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Sarı-kırmızılı ekip, 2012-2013 sezonuyla başlayan süreçte kırmızı-siyahlılarla deplasmanda yaptığı 8 müsabakada 2 galibiyet alırken, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı galibiyetlerini iki kez 6-0'lık skorlarla elde etti. Sarı-kırmızılı takım, 1999-2000 sezonunun ikinci devresi ile 2020-2021 sezonunun ilk yarısındaki maçlarda rakibini 6-0'lık skorlarla mağlup etti. Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.