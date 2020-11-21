Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında tempo çok yüksek! İlk yarıda 3 gol CANLI ANLATIM
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısında tempo çok yüksekti. Mert Hakan Yandaş'ın golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, Diego'nun attığı biri penaltıdan 2 golle geriye düştü.Abone ol
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Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.
45' İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.
41' Halil İbrahim'in sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada araya giren Gustavo taca gönderdi.
39' Gençlerbirliği'nde Ayite'nin sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Serdar uzaklaştırdı.
39' Gençlerbirliği'nde Ayite'nin sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Serdar uzaklaştırdı.
38' GOL! Penaltı atışını gole çeviren Perotti, skoru 2-1'e getirdi!
35' PENALTI! Perotti ceza sahasında Halil İbrahim'in müdahalesiyle yerde kaldı, maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.
33' Fenerbahçe'de Lemos'un sağ kanattan yaptığı ortası doğrudan auta çıktı.
31' GOL! Diego attı maça yeniden eşitlik geldi.
25' Gençlerbirliği'nde Candeias'ın sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Novak kesti.
23 'Fenerbahçe'de Cisse'nin sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Toure uzaklaştırdı.
18' Gençlerbirliği'nde Halil İbrahim'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu üstten dışarı gitti.
14' Mert Hakan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu uzak köşeden ağlarla buluştu!
GOL! Mert Hakan Yandaş takımını 1-0 öne geçirdi.
11' Fenerbahçe'de Gustavo'nun ceza sahası dışından çektiği şutu savunmada Piris'ten döndü.
10' İlk 10 dakikalık bölümde maçın kontrolü Fenerbahçe'de
6' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu Gençlerbirliği savunması uzaklaştırdı.
3' Karşılaşma düşük bir tempoda başladı.
1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı.
Milli maç arasının ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor...
Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği deplasmanından 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor. Maçı beIN Sports canlı yayınlıyor.
İlk 11'ler
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Zargo, Diego, Polomat, Berat, Piris, Ayite, Candeias, Furman, Sio
Fenerbahçe: Altay,Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Perotti, Pelkas, Mert Hakan, Cisse