BIST 1.324
DOLAR 7,62
EURO 9,04
ALTIN 463,42
HABER /  FENERBAHÇE

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında ilk düdük çaldı CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Maçta ilk düdük çaldı.

Abone ol

CANLI SKOR İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...

11' Fenerbahçe'de Gustavo'nun ceza sahası dışından çektiği şutu savunmada Piris'ten döndü.

10' İlk 10 dakikalık bölümde maçın kontrolü Fenerbahçe'de

6' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu Gençlerbirliği savunması uzaklaştırdı.

3' Karşılaşma düşük bir tempoda başladı.

1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı.

Milli maç arasının ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor...

Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği deplasmanından 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor. Maçı beIN Sports canlı yayınlıyor.

İlk 11'ler

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Zargo, Diego, Polomat, Berat, Piris, Ayite, Candeias, Furman, Sio

Fenerbahçe: Altay,Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Perotti, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

SON DAKİKA HABERLERİ
İYİ Parti Rize ilçe başkanı il başkanını FETÖ'cülükle suçladı dosya numarası paylaştı
Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta’dan Kovid-19’a karşı tuzlu su ile gargara önerisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kongrelerimizi erteliyoruz
Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Alaattin Çakıcı çıkışı! Şentop'un bu işe sahip çıkması lazım
Hatay'da 'ben polisim' diyerek ambulans sürücüsünü döven kişi emlakçı çıktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyardı: Aksi felakettir hiç lafı eğip bükmeye gerek yok
ÖNCEKİ HABERLER
Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandı
Bakan Fahrettin Koca'dan sarsıcı uyarı: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı
Fatih Karagümrük ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı
İran'ın Kabil Büyükelçiliğine roket atıldı! Hasar oluştu
Türk Kızılay Coca Cola'nın 3,5 milyon liralık yardımını depremzedelere ulaştıracak
Atılım Üniversitesi'ne yüz yüze eğitim tepkisi
Yorumlar