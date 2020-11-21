Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında ilk düdük çaldı CANLI ANLATIM
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Maçta ilk düdük çaldı.Abone ol
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11' Fenerbahçe'de Gustavo'nun ceza sahası dışından çektiği şutu savunmada Piris'ten döndü.
10' İlk 10 dakikalık bölümde maçın kontrolü Fenerbahçe'de
6' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu Gençlerbirliği savunması uzaklaştırdı.
3' Karşılaşma düşük bir tempoda başladı.
1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı.
Milli maç arasının ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor...
Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği deplasmanından 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor. Maçı beIN Sports canlı yayınlıyor.
İlk 11'ler
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Zargo, Diego, Polomat, Berat, Piris, Ayite, Candeias, Furman, Sio
Fenerbahçe: Altay,Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Perotti, Pelkas, Mert Hakan, Cisse