BIST 119.339
DOLAR 6,86
EURO 7,75
ALTIN 395,74
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşıyor. Fenerbahçe bu maçı kazanarak Şampiyonlar Ligi şansını sürdürme peşinde. Düşme potasının hemen üstünde bulunan Gençlerbirliği ise rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.

Ligde oynadığı son 2 maçta sırasıyla Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, haftaya 49 puanla 6. sırada girdi. Kanarya deplasmanda kazanarak Şampiyonlar Ligi şansını sürdürmek istiyor. Gençlerbirliği ise düşme potasının hemen üzerinde. Başkent ekibi Fenerbahçe'yi yenerek yeni çıkış peşinde.

Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor ve mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

Gençlerbirliği: 0 - 0 :Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Eryaman
Hakem: Alper Ulusoy
Saat: 18.30
Yayın: beIN SPORTS HD1

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Berat, Fabricio, Stancu, Zargo, Sefa, Candeias, Erdem, Soner, Flavio.

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Vedat

SON DAKİKA HABERLERİ
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için hapis istemi
TBMM yeni başkanı seçiliyor ilk tur oylama sonuçları açıklandı
AK Partili Ünal'dan 'sosyal medya' çıkışı: Kimseye kapatalım demiyoruz ki
Bakanlık açıkladı! Kurban alacaklar bunlara dikkat!
Hacca gitmekten vazgeçenlere paraları iade edilecek
Hulusi Akar'dan Fransızların taciz iddiasına yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
Sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Bolu'da oğlunu öldüren baba hakim karşısına çıktı
Berkan Karabulut nereli kaç yaşında Survivor Berkan sevgilisi instagram pozları
Fenerbahçe Beko, Egehan Arna ile yollarını ayırdı
Bodrum'da korku dolu dakikalar! Yolda göçük oluştu evleri su bastı
Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı geri sayım sayaç 2020
Yorumlar