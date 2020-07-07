Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşıyor. Fenerbahçe bu maçı kazanarak Şampiyonlar Ligi şansını sürdürme peşinde. Düşme potasının hemen üstünde bulunan Gençlerbirliği ise rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.

Ligde oynadığı son 2 maçta sırasıyla Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, haftaya 49 puanla 6. sırada girdi. Kanarya deplasmanda kazanarak Şampiyonlar Ligi şansını sürdürmek istiyor. Gençlerbirliği ise düşme potasının hemen üzerinde. Başkent ekibi Fenerbahçe'yi yenerek yeni çıkış peşinde.

Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor ve mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

Gençlerbirliği: 0 - 0 :Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Eryaman

Hakem: Alper Ulusoy

Saat: 18.30

Yayın: beIN SPORTS HD1

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Berat, Fabricio, Stancu, Zargo, Sefa, Candeias, Erdem, Soner, Flavio.

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Vedat