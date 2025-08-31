Gençlerbirliği - Fenerbahçe / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı Ankara'da yaşanıyor. Fenerbahçe, başkent ekibi Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Benfica maçı sonrası Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, lig mücadelesinde moral bulmak istiyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, milli araya 3 puanla girmeyi hedefliyor.

Gençlerbirliği - Fenerbahçe

Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Gençlerbirliği - Fenerbahçe ilk 11'ler

Gençlerbirliği: Gökhan, Pedro, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Kyabou, Metehan, Traore, Göktan, Koita

Fenerbahçe: Livakovic, Brown, Çağlar, Skriniar, Oğuz, Alvarez, Fred, İrfan Can, Nene, Talisca, En-Nesyri

FENERBAHÇE MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRMEK İSTİYOR

Gençlerbirliği maçı öncesi Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Ankara'da hata yapmak istemiyor. Milli araya moralli girmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında 3 puan almayı amaçlıyor.

FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA GÖLE OLACAK

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya 1-0 yenilen Kanarya, Süper Lig'in yeni ekibini Başkent'te mağlup ederek 2'de 2 yapmak istiyor. Sarı-lacivertli yönetim Portekiz'deki yenilgi sonrası Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kontratını sonlandırmıştı. Gençlerbirliği sınavında takımın başında ise antrenör Zeki Murat Göle olacak.

YENİ TRANSFERLER SAHAYA ÇIKIYOR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak. Alvarez, teknik heyetin görev vermesi durumunda forma giyebilecek.

Öte yandan Kocaelispor karşısında ilk defa kadroya dahil olan Dorgeles Nene, söz konusu maçta şans bulamamıştı. Nene de teknik heyetin şans vermesi durumunda formayı ilk kez sırtına geçirecek.

FENERBAHÇE KAMP KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Becao, Cenk Tosun ve Mert Hakan'ın tedavilerine devam ediliyor. Benfica karşısında sakatlık yaşayan Jhon Duran ve Semedo'nun da forma giyemeyeceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

GENÇLERBİRLİĞİ İLE FENERBAHÇE ARASINDA 95. RANDEVU

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, yapacakları maçla ligde 95. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 94 maçta sarı-lacivertliler 47, kırmızı-siyahlılar 16 kez kazandı, 31 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Rekabetteki son 10 lig maçından 7'sini kazanıp, ikisinde berabere kalan ve tek yenilgi yaşayan Fenerbahçe'nin attığı toplam 169 gole, Gençlerbirliği 100 golle karşılık verdi. İki takım arasında 2020-2021 sezonunda oynanan son lig müsabakasını Kadıköy'de Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı hakeminin Çağdaş Altay olduğunu açıkladı. Altay'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Tolga Güldibi üstlenecek.