Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı canlı yayın

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında bugün Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.Abone ol
Zirve ortaklarından Beşiktaş, düşme hattında bulunan Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşıyor. 15 Şubat Pazartesi günü Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maç saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor. Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü var.
5- Valentin Rosier, golde asisti yapan oyuncu oluyor.
5- GOOOLL!!! Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın golü ile maçta öne geçiyor. Valentin Rosier'in pasıyla topla buluşan Rachid Ghezzal'ın, sol ayak içiyle ceza sahası dışında hafif sağ çaprazdan dönerek yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak Kristoffer Nordfeldt'in sağından köşede ağlarla buluşuyor.
1- Hakem Yaşar Kemal Uğurlu maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Gençlerbirliği başlıyor.
MAÇ BAŞLADI-İLK YARI
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo, Arda, Polomat, Furman, Soner, Mugni, Candeias, Sefa, Ayite
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Dorukhan, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar.