Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı (CANLI İZLE)

Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Başkent ekibi Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.

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Beşiktaş, Süper Lig’in 34. ve son haftasında Gençlerbirliği ile başkentte karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla üçüncü sıraya yükselen Beşiktaş sezonun son maçında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş rakibini yenerek ligi üçüncü sırada bitirme peşinde.

GENÇLERBİRLİĞİ 0-0 BEŞİKTAŞ (CANLI)

Beşiktaş'ın 11'i: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Rıdvan, Atiba, Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven

Gençlerbirliği'nin 11'i: Ertaç, Erdem, Arda, Flavio, Halil, Berat, Soner, Gökhan, Sio, Candeias, İlker