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Gençlerbirliğ-Galatasaray maçı! Falcao kadroya alınmadı

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacak Galatasaray'da Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Kolombiyalı yıldızın dışında Lemina ve Luyindama da Ankara'da forma giyemeyecek

Gençlerbirliği maçı kadrosunda yoklar

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden ve bu bölgede zorlanma tespit edilerek tedavisine başlanan Christian Luyindama, aynı maç sonrası aşil tendonunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Radamel Falcao ile tedavisi devam eden ve bugün düz koşulara başlayan Mario Lemina, Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almıyor.

Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.

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