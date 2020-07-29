Gençler 5 büyükşehir başkanını oyladı! Alinur Aktaş ilk sırada
Türkiye nüfusunun yüzde 37.3'ünü oluşturan, nüfusu en fazla olan beş büyükşehir belediye başkanının gençlere yönelik çalışmaları araştırma şirketi AREDA Survey tarafından yapılan 15-35 yaş aralığındaki 7 bin 622 gencin katıldığı araştırmayla oylandı.
Türkiye siyasetinde kilit rol oynayan gençler, son yerel seçimlerin ardından göreve gelen nüfusu en fazla olan 5 büyükşehir belediye başkanını oyladı. Başkanların gençlere yönelik hizmetlerinin yer aldığı araştırmaya göre, AK Partili Alinur Aktaş yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüzde 67.1 oranında not aldı. Gençlere yönelik hayata geçirilen hizmetlerin değerlendirildiği ankette Aktaş'ı, yüzde 65 ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek izledi. Yapılan hizmetler açısından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 63.2 oranıyla başarılı bulunurken, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 60.7'de kaldı.
Beş il nüfusun yüzde 37.3'üne karşılık geliyor
25-27 Temmuz tarihlerinde Araştırma Şirketi Areda Survey tarafından gerçekleştirilen Gençlik ve Yerel Yönetimler Anketi'ne, 15-35 yaş arası 7 bin 622 kişi katıldı. Türkiye'nin en kalabalık beş büyük şehri olan Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar, toplam 31 milyon 93 bin 444 kişiyle ülke nüfusunun yüzde 37.3'ünü oluşturuyor. AREDA Survey PBDP'si kullanılarak gerçekleştirilen anket, büyükşehir belediye başkanlarına, gençlerin penceresinden bakma fırsatı sundu.
Pandemiye bursa mührü
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisiyle mücadelede Türkiye çok önemli adımlar atarken, büyükşehir belediyeleri de gençlere yönelik yaptığı çalışmalarla değerlendirildi. Araştırma Şirketi Areda Survey'in yaptığı araştırmada yer alan "Pandemi döneminde büyükşehir belediyesinin gençlere yönelik hizmetlerinden memnun musunuz?" sorusu çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Araştırmaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde gençlere yönelik çalışmalarıyla yüzde 66.3 oranıyla takdir topladı. Bursa'yı, yüzde 65 ile Antalya, yüzde 64.1 ile Ankara ve yüzde 61,3 ile İstanbul ve yüzde 58.5 ile İzmir takip etti
Meslek edinmek memnun etti
Gençlere yönelik meslek edindirme çalışmalarına büyük önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarının da meyvesini topladı. Araştırmada, "Büyükşehir belediyesinin kişisel gelişiminize yönelik meslek edindirme kursları, kişisel gelişim kurs/sertifika programları/eğitim vb. hizmetlerinden ne derece memnunsunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 73.2'si Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını başarılı bulduğunu ifade etti. Ankette, Bursa'yı, yüzde 68.1 oranıyla Ankara, yüzde 65'lik oranla İstanbul, yüzde 62.9'luk oranla Antalya ve yüzde 61.9 ile İzmir takip etti.