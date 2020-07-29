Gençler 5 büyükşehir başkanını oyladı! Alinur Aktaş ilk sırada

Pandemiye bursa mührü

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisiyle mücadelede Türkiye çok önemli adımlar atarken, büyükşehir belediyeleri de gençlere yönelik yaptığı çalışmalarla değerlendirildi. Araştırma Şirketi Areda Survey'in yaptığı araştırmada yer alan "Pandemi döneminde büyükşehir belediyesinin gençlere yönelik hizmetlerinden memnun musunuz?" sorusu çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Araştırmaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde gençlere yönelik çalışmalarıyla yüzde 66.3 oranıyla takdir topladı. Bursa'yı, yüzde 65 ile Antalya, yüzde 64.1 ile Ankara ve yüzde 61,3 ile İstanbul ve yüzde 58.5 ile İzmir takip etti