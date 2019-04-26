GÜNCEL

Gencebay bıçaklandıktan hemen sonra yaşananlar kamerada

Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay’ın yol tartışması yüzünden taksici tarafından bıçaklanmasından hemen sonra yaşananlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, olay sırasında Gencebay'ın yanında bulunan kız arkadaşı taksiciye tepki gösteriyor. Gencebay'ın ise yaralı vaziyette ayakta durmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

Beşiktaş’ta dün akşam saatlerinde bir taksiciyle tartışan Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay taksici tarafından bıçaklanmıştı. Taksici olayın ardından yakalanırken Gencebay da hastaneye kaldırılmıştı. Gencebay bıçaklandıktan hemen sonra yaşananlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, olay sırasında Gencebay'ın yanında bulunan kız arkadaşı taksiciye tepki gösteriyor. Gencebay'ın ise yaralı vaziyette ayakta durmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
30 Nisan'a kadar dev indirim işte milyonları ilgilendiren haber
30 Nisan'a kadar dev indirim işte milyonları ilgilendiren haber
Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve Mesut Özil harekatı
Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve Mesut Özil harekatı
Türkiye, Rusya ve İran'dan ABD'nin kararına kınama!
Türkiye, Rusya ve İran'dan ABD'nin kararına kınama!
Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun tutuklandı
Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun tutuklandı
Diyarbakır'da Bayrak operasyonu'nda gri listedeki 4 terörist öldürüldü!
Diyarbakır'da Bayrak operasyonu'nda gri listedeki 4 terörist öldürüldü!
Terim'in sabrı taştı! İkinci kez kaçtı kalemini kırdı
Terim'in sabrı taştı! İkinci kez kaçtı kalemini kırdı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Olimpiyat şampiyonu röportaj sırasında bayıldı
Olimpiyat şampiyonu röportaj sırasında bayıldı
Sürücü kursu sahibi küçük çocuğunu direksiyon başına geçirdi
Sürücü kursu sahibi küçük çocuğunu direksiyon başına geçirdi
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
İstanbul Havalimanı'nda görevliye hakaret görüntüleri şoke etti
İstanbul Havalimanı'nda görevliye hakaret görüntüleri şoke etti
Avukatın dayak görüntüleri çıktı! Hakaret etti deniyordu videoyu izleyin
Avukatın dayak görüntüleri çıktı! Hakaret etti deniyordu videoyu izleyin
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Aracın ses sistemin'de uyuşturucu madde ele geçirildi
Aracın ses sistemin'de uyuşturucu madde ele geçirildi
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne