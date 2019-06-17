Genç oyuncu Miray Akay'ın erken nişanlanması takipçilerinden tepki çekti

Ancak eleştirilere maruz karan çift, çoğu takipçisinden de destek mesajı aldı. Hatta bir takipçisi, "Erken diyenler; ünlü olmayanlar 19'unda nişanlanıp, 22-23'ünde evleniyor bence yerinde karar. Daldan dala atlama olayı da yok ne güzel." yorumunu yaptı.