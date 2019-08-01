Genç müzisyen Fırat Şallı Marmaris'te kaldığı otelde ölü bulundu

Polisin yaptığı incemede vücudunda herhangi bir darp ile kesici ve delici alet yarasına rastlanmayan Şallı'nın cesedi, Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölümü şüpheli bulunan Şallı'nın cansız bedeni, daha sonra nöbetçi savcının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin, Fırat Şallı'nın ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.