Genç model göğsündeki ağrıyla aylarca yaşadı! Doktora gidince duyduklarına inanamadı
31 yaşındaki model, göğsünde aylarca süren dayanılmaz ağrıların ardından hastaneye gitti ve doktorların teşhisi sonrasında hayatının şokunu yaşadı.
Model Alena Gerber, bir süredir şiddetli göğüs ağrısı şikayeti yaşıyordu. Sıklıkla göğüs kafesine bırak saplanıyor gibi hisseden 31 yaşındaki model, bu ağrıyla aylarca yaşadı.
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Alman model, oyuncu ve televizyon sunucusu, 20 Eylül'de Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletindeki Münih kentinde hastaneye kaldırıldı.
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Werder Bremen'in efsane futbolcularından, 39 yaşındaki Clemens Fritz ile evli olan Alena'ya şaşırtıcı bir şekilde şiddetli kalp rahatsızlığı teşhisi kondu.
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Haber, modelin 162 bin Instagram takipçisine hastane yatağından detaylar göndermesinin ardından çıktı.
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