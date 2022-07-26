Genç milyarderin feci sonu! Helikopter pervanesine sıkıştı paramparça oldu

Ege'deki dünyaca ünlü Mikonos Adası’na tatile giden 21 yaşındaki İngiliz turist, helikopterden inip selfie yapmak için geri geri giderken kuyruk pervanesinin çarpması sonucu feci şekilde yaşamını yitirdi. İngiliz gencin milyarder bir ailenin varisi olduğu öğrenildi.

Abone ol

Mikonos tatilinden dönerken bindikleri helikopterden inerek selfie yapmaya çalışırken 21 yaşındaki İngiliz turist feci şekilde hayatını kaybetti.

Emniyet Müdürlüğü'nden Yunanistan basınına yapılan açıklamada ise “25.07.2022 tarihinde saat 18:00 sıralarında özel helikopterin piste inmesinden hemen sonra helikopterden inerek geri geri giderken helikopterin arkasında çalışmakta olan pervanenin çarpması sonucu Patrick Jack Fenton yaşamını yitirmiştir. Pervanenin Fenton'un kafasının arka tarafına çarparak olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenmiştir. Konu ile ilgili soruşturma geniş çaplı olarak sürüyor” denildi.

Soruşturma başlatıldı

İngiliz gencin milyarder bir ailenin varisi olduğu öğrenildi. Sözcü'nün aktardığı habere göre; annesi, babası ve iki kardeşi ile birlikte tatile giden ve ailesinin gözleri önünde yaşamını yitiren gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay Yunanistan ve İngiltere'de büyük yankı uyandırırken pilotun güvenlik önlemleri almadan ve motoru durdurmadan yolcunun helikopterden inmesine izin vermemesinin gerektiği belirtildi.

“Bugüne kadar görülmemiş facia"

Polis kaynakları “Bugüne kadar görülmemiş ve asla olmaması gereken bir faciayı araştırıyoruz; her şey iyice incelenecek” dedikleri öğrenildi.

İngiliz ailenin özel jet ile Mikonos tatilinden dönüşü için 17 bin Euro para ödedikleri belirtildi.

Kaynak: Haber Global