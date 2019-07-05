Genç kızın ölmeden önceki son mesajı yürekleri burktu!

Karadeniz Sahil Yolu Faroz mevkiinde dün gece saatlerinde sürücüsü belirlenemeyen 61 VY 224 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.