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Genç kız rezaleti ifşa etti! Restoranda hayatının şokunu yaşadı: Çok utandım

Genç kız rezaleti ifşa etti! Restoranda hayatının şokunu yaşadı: Çok utandım

 20 yaşındaki genç kız ve arkadaşı restoranda başına gelenler sosyal medyada ifşa ederek isyan etti.

Genç kız rezaleti ifşa etti! Restoranda hayatının şokunu yaşadı: Çok utandım

20 yaşındaki iki genç kadın, yemek yemek için gittikleri restoranda başlarına gelen olay nedeniyle sosyal medyadan ateş püskürdü.  "Gerçekten çok utandım" deyip isyan eden genç kadın sosyal medyada olay oldu. 

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Genç kız rezaleti ifşa etti! Restoranda hayatının şokunu yaşadı: Çok utandım

Mollie Wood, 'uygunsuz' bir bluz giydiği için bir restorandan kovulduğunu ve herkesin önünde 'küçük düşürüldüğünü' söyledi. 

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Genç kız rezaleti ifşa etti! Restoranda hayatının şokunu yaşadı: Çok utandım

Restoran müdüründe kendisine kıyafetinin bir erkeğin gömleksiz bir şekilde mekana gelmesiyle eş olduğunu söylediğini anlatan genç kadın, sosyal medyadan isyan etti.

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Genç kız rezaleti ifşa etti! Restoranda hayatının şokunu yaşadı: Çok utandım

Restorana 20 yaşındaki arkadaşı Amy Wood ile birlikte gelen teknoloji çalışanı Mollie, Pazar günü sıcaklıkların 30 dereceye yaklaştığını hatırlattı.

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