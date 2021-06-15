Genç kız rezaleti ifşa etti! Restoranda hayatının şokunu yaşadı: Çok utandım
20 yaşındaki genç kız ve arkadaşı restoranda başına gelenler sosyal medyada ifşa ederek isyan etti.
20 yaşındaki iki genç kadın, yemek yemek için gittikleri restoranda başlarına gelen olay nedeniyle sosyal medyadan ateş püskürdü. "Gerçekten çok utandım" deyip isyan eden genç kadın sosyal medyada olay oldu.
Mollie Wood, 'uygunsuz' bir bluz giydiği için bir restorandan kovulduğunu ve herkesin önünde 'küçük düşürüldüğünü' söyledi.
Restoran müdüründe kendisine kıyafetinin bir erkeğin gömleksiz bir şekilde mekana gelmesiyle eş olduğunu söylediğini anlatan genç kadın, sosyal medyadan isyan etti.
Restorana 20 yaşındaki arkadaşı Amy Wood ile birlikte gelen teknoloji çalışanı Mollie, Pazar günü sıcaklıkların 30 dereceye yaklaştığını hatırlattı.