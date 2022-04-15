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Genç kız evde intihar etti denilmişti gerçek ortaya çıktı ayrıntılar tüyler ürpertti

İhlas Haber Ajansı
Genç kız evde intihar etti denilmişti gerçek ortaya çıktı ayrıntılar tüyler ürpertti

ADANA polisinin “Çakarlar” ismi verilen organize suç örgütüne yönelik yaptığı operasyonda 19 zanlı tutuklanırken, çete üyelerinin aileyi polise gidip her şeyi anlatmakla tehdit eden kız kardeşlerini öldürdüğü ve intihar süsü verdikleri öne sürüldü.

Genç kız evde intihar etti denilmişti gerçek ortaya çıktı ayrıntılar tüyler ürpertti

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Narlıca ve Denizli mahallelerinde “Nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, kasten öldürme ve haraç alma” suçlarını işlediği ileri sürülen kendilerini ‘Çakarlar’ çetesi olarak adlandıran organize suç örgütünü yaklaşık 1 yıllık teknik ve fiziki takibe aldı. 

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Genç kız evde intihar etti denilmişti gerçek ortaya çıktı ayrıntılar tüyler ürpertti

Liderliğini T.Ç.’nin yaptığı öne sürülen çeteye yönelik 30 şüphelinin adresini belirleyen ekipler, 11 Nisan sabahı operasyon için harekete geçti.

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Genç kız evde intihar etti denilmişti gerçek ortaya çıktı ayrıntılar tüyler ürpertti

Polis helikopterinin havadan özel harekat timlerinin karadan destek verdiği operasyonda çete üyesi 27 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız 8 tabanca ile uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

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Genç kız evde intihar etti denilmişti gerçek ortaya çıktı ayrıntılar tüyler ürpertti

Çete yöneticilerinin, kız kardeşi Sultan Ç. (21) 13 Haziran 2021’de bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç kız tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti. Yakınları o dönem polise genç kızın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve krize girip evde bıçakla intihar ettiğini söyledi. 

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