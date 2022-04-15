Genç kız evde intihar etti denilmişti gerçek ortaya çıktı ayrıntılar tüyler ürpertti

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Narlıca ve Denizli mahallelerinde “Nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, kasten öldürme ve haraç alma” suçlarını işlediği ileri sürülen kendilerini ‘Çakarlar’ çetesi olarak adlandıran organize suç örgütünü yaklaşık 1 yıllık teknik ve fiziki takibe aldı.