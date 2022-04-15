Genç kız evde intihar etti denilmişti gerçek ortaya çıktı ayrıntılar tüyler ürpertti
ADANA polisinin “Çakarlar” ismi verilen organize suç örgütüne yönelik yaptığı operasyonda 19 zanlı tutuklanırken, çete üyelerinin aileyi polise gidip her şeyi anlatmakla tehdit eden kız kardeşlerini öldürdüğü ve intihar süsü verdikleri öne sürüldü.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Narlıca ve Denizli mahallelerinde “Nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, kasten öldürme ve haraç alma” suçlarını işlediği ileri sürülen kendilerini ‘Çakarlar’ çetesi olarak adlandıran organize suç örgütünü yaklaşık 1 yıllık teknik ve fiziki takibe aldı.
Liderliğini T.Ç.’nin yaptığı öne sürülen çeteye yönelik 30 şüphelinin adresini belirleyen ekipler, 11 Nisan sabahı operasyon için harekete geçti.
Polis helikopterinin havadan özel harekat timlerinin karadan destek verdiği operasyonda çete üyesi 27 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız 8 tabanca ile uzun namlulu tüfek ele geçirildi.
Çete yöneticilerinin, kız kardeşi Sultan Ç. (21) 13 Haziran 2021’de bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç kız tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti. Yakınları o dönem polise genç kızın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve krize girip evde bıçakla intihar ettiğini söyledi.