Genç kadınlara iğrenç tuzak! İç çamaşırı mankeni ilanıyla porno ağına düşürdüler

Kendisini 22 yaşında üniversite öğrencisi olarak tanıtıp o firmalarla telefonla iletişime geçen DHA muhabirini ikna etmeye çalışan firma yetkilisi, bir gün boyunca sürecek olan çıplak fotoğraf ve müstehcen video çekimi için 10 bin dolar vaat etti.