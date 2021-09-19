Genç kadınlara iğrenç tuzak! İç çamaşırı mankeni ilanıyla porno ağına düşürdüler
Kadınları en çok bilinen ilan siteleri üzerinden mankenlik ilanıyla avlayarak porno uzağına düşürdükleri ortaya çıktı. Çıplak fotoğraflar ve müstehcen videolar için 10 bin dolar vaat edildi.
YAYGIN olarak kullanılan ilan sitelerinden iç giyim mankeni ilanıyla porno tuzağı kurulduğu ortaya çıktı.
Kendisini 22 yaşında üniversite öğrencisi olarak tanıtıp o firmalarla telefonla iletişime geçen DHA muhabirini ikna etmeye çalışan firma yetkilisi, bir gün boyunca sürecek olan çıplak fotoğraf ve müstehcen video çekimi için 10 bin dolar vaat etti.
Türkiye'de oldukça tanınan internet ilan siteleri üzerinden iç çamaşırı modelliği ilanı veren bazı kişiler, irtibata geçen kadınları yüksek ücret vaadiyle tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı. Genellikle 18-28 yaş arasındaki kadınlardan iç çamaşırlı fotoğraflarını WhatsApp uygulaması üzerinden göndermelerini talep ediyor.
Üstelik iç giyim katalog çekimleri ilanlarına başvurabilmek için gönderilen bu fotoğrafların nerede ve nasıl kullanıldığı da bilinmiyor.