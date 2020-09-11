Genç kadının kaldığı otel odasına girmişti kafalar karıştı polisin üzerinde durduğu iddia

Ankara'da yaşayan elektrik-elektronik mühendisi Kardelen Kamişli, Twitter’daki hesabından yaptığı paylaşımında, her gün iş için Kırıkkale'ye gidip geldiğini, 7 Eylül'de yorgun olduğu için kentte 1 geceliğine otelde kaldığını belirterek, başına gelen olayı şöyle anlattı:

"Saat 02.40- 02.50 civarında bir anda uyandım ve yatağımda daha önce hiç tanımadığım ve görmediğim bir adamın oturup bana baktığını gördüm. Ne kadar süredir orada olduğu hakkında bir bilgim olmamakla beraber gözlerimi açtığımda şahsın beni izlediğini gördüm. Anın şoku ve korkusuyla 'Sen kimsin, burada ne işin var?' diye bağırdım; fakat yaşadığım korkudan dolayı olduğum yerden kalkamadım. Bana 'Sen Nurbanu’nun arkadaşısın, seninle bir şey konuşmam lazım' dedi; ama ben hayatım boyunca Nurbanu adında herhangi bir kişiyle iletişim bile kurmadım. 'Nurbanu kim? Çık git odamdan' diyerek kendimden uzaklaştırmaya çalıştığım bu kişi yaptığı taciz yetmezmiş gibi bir de küstahça 'Senden bir sigara aldım, onu içip gideceğim' dedi. 'Defol git' diye bağırdığım sırada hala yaşanılan olay normalmiş gibi ayakkabısını çıkartarak yastığımın olduğu yere koydu. Valizimin üzerinde bana ait olmayan bir ceket olduğunu da gördüm. Bunların yaşandığı saniyelerde korkudan hareket edememiştim; fakat ayakkabısının çıkmasıyla birlikte olayın farklı bir yere evirileceğini düşünüp olduğum yerden bir hışımla kalktım ve otel resepsiyonunu aramak için elimi, otel odasında bulunan telefona uzattım."