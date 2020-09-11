Genç kadının kaldığı otel odasına girmişti kafalar karıştı polisin üzerinde durduğu iddia
KIRIKKALE'de genç kadın Kardelen Kamişli, gece yarısı otel odasına giren Seyit Muhammet S.'nin kendisine tacizde bulunduğu ileri sürerek sorumluların cezalandırılmasını istedi. Otel sahibi "Bildiğim tek şey bu oda kart olmadan açılmaz" dedi. Öte yandan polis yanlışlıkla her kapıyı açan temizlik görevlilerinin kartının verildiği iddiası üzerinde duruyor.
Kırıkkale'de elektronik-elektronik mühendisi Kardelen Kamişli (26), konakladığı otelde gece odasına giren, aynı otelde kalan S.M.S.'nin tacizine uğradığını öne sürdü. Gece uyandığında yatağında S.M.S.'yi görünce büyük korku yaşadığını ve polisi arayarak hem şüpheli hem de otel yönetiminden şikayetçi olduğunu belirten Kamişli, yaşadıklarını sosyal medyadan duyurdu. Kamişli, "S.M.S. ve daha niceleri toplumdan temizlensin. Artık hiçbirimiz tacize, psikolojik şiddete ve daha da ötesinde tecavüze ve yahut cinayete kurban gitmesin" dedi.
Ankara'da yaşayan elektrik-elektronik mühendisi Kardelen Kamişli, Twitter’daki hesabından yaptığı paylaşımında, her gün iş için Kırıkkale'ye gidip geldiğini, 7 Eylül'de yorgun olduğu için kentte 1 geceliğine otelde kaldığını belirterek, başına gelen olayı şöyle anlattı:
"Saat 02.40- 02.50 civarında bir anda uyandım ve yatağımda daha önce hiç tanımadığım ve görmediğim bir adamın oturup bana baktığını gördüm. Ne kadar süredir orada olduğu hakkında bir bilgim olmamakla beraber gözlerimi açtığımda şahsın beni izlediğini gördüm. Anın şoku ve korkusuyla 'Sen kimsin, burada ne işin var?' diye bağırdım; fakat yaşadığım korkudan dolayı olduğum yerden kalkamadım. Bana 'Sen Nurbanu’nun arkadaşısın, seninle bir şey konuşmam lazım' dedi; ama ben hayatım boyunca Nurbanu adında herhangi bir kişiyle iletişim bile kurmadım. 'Nurbanu kim? Çık git odamdan' diyerek kendimden uzaklaştırmaya çalıştığım bu kişi yaptığı taciz yetmezmiş gibi bir de küstahça 'Senden bir sigara aldım, onu içip gideceğim' dedi. 'Defol git' diye bağırdığım sırada hala yaşanılan olay normalmiş gibi ayakkabısını çıkartarak yastığımın olduğu yere koydu. Valizimin üzerinde bana ait olmayan bir ceket olduğunu da gördüm. Bunların yaşandığı saniyelerde korkudan hareket edememiştim; fakat ayakkabısının çıkmasıyla birlikte olayın farklı bir yere evirileceğini düşünüp olduğum yerden bir hışımla kalktım ve otel resepsiyonunu aramak için elimi, otel odasında bulunan telefona uzattım."
O kapılar nasıl açıldı? Kamera kayıtları nerede?
Otel odasında gece yaşadığı olayı Twitter hesabından paylaşarak duyuran Kardelen Kamişli, DHA'ya konuştu. Kamişli, gece uyandığında yatağında tanımadığı Seyit Muhammet S.'yi otururken gördüğünü, büyük korku ve panik yaşadığını söyledi. Hem Seyit Muhammet S. hem de otel yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunan Kamişli, odasına giren şüphelinin kamu kurumunda mühendis olduğunu öğrendiğini söyledi. Kamişli "Otel müdürü odamın bulunduğu ikinci kattaki kartlı geçiş sisteminde bir arıza meydana geldiğini sigorta atması sonucu bütün kartların bütün odaları açabildiğini söyledi. Burada bir ihmal söz konusu. Aynı zamanda ikinci kattaki kameraların arızalı olması düşündürücü. Delil karartma var burada. Kamera sistemi bozuksa ikinci katta pandemi nedeniyle birçok oda boş, müşteriler diğer odalara alınabilirdi. O kapılar nasıl açıldı. Kamera kayıtları nerede? Umarım soruşturma, süreç düzgün şekilde yürütülür" dedi.
"Şizofren durumuna düşürülüyorum"
Kardelen Kamişli, sosyal medya üzerinden olayı duyurduğunu hatırlatarak, "Eğer ikinci kattaki kamera kayıtları silinmişse tekrar geri getirilebilir. Kayıt yapılan kısımların geri gelmesini istiyorum. Otel sahibinin açıklamalarıyla ben şizofren durumuna düşürülüyorum. Odayı 'Kardelen Hanımın kartı dışında açan olmadı' deniyor. Gece boyunca korkuyla uyuyamadım. Bu psikolojik tahribatla birlikte nasıl yaşayabiliyorum bilmiyorum. Ben mesleğim gereği çok gezdim. Ama böyle bir olay hiçbir zaman başıma gelmedi. Odama giren şahsın beni kolumdan tutmaya çalışması bile bir teşebbüstür. Bireyler ve cinsiyetler fark etmeksizin tecavüz ve taciz oluyor. Bu anlamda bu teşebbüs gerçekleşmiş olsaydı kamera sistemi yine kayıt almayacaktı, sır bir cinayet olacaktı. Umarım gerçekten oteldeki sorumlu kişiler ve şahıs ceza alır" dedi.