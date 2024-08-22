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Genç kadının biri mavi diğeri kahverengi olan gözleri görenleri şaşırtıyor! 'Vanlı mısınız' diye soruyorlar

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Genç kadının biri mavi diğeri kahverengi olan gözleri görenleri şaşırtıyor! 'Vanlı mısınız' diye soruyorlar

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Nurhayat Hayta, biri mavi diğeri kahverengi olan gözlerinin doğallığına çevresindekileri ikna etmeye çalışıyor.

Genç kadının biri mavi diğeri kahverengi olan gözleri görenleri şaşırtıyor! 'Vanlı mısınız' diye soruyorlar

Hayta, tıpta "heterokromi" olarak bilinen bu özellikle dünyaya geldi. Amcası ve büyükannesinin de gözleri farklı renklerde olan Hayta, bu yaşına kadar çevresinden farklı tepkiler aldı.

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Genç kadının biri mavi diğeri kahverengi olan gözleri görenleri şaşırtıyor! 'Vanlı mısınız' diye soruyorlar

Kentteki bir restoranda çalışan ve dünyaya mavi ve kahverengi gözleriyle bakan kadın, müşterilerin de ilgisiyle karşılaşıyor.

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Genç kadının biri mavi diğeri kahverengi olan gözleri görenleri şaşırtıyor! 'Vanlı mısınız' diye soruyorlar

Lens taktığı düşünülen ve Vanlı olup olmadığı sorulan Hayta, gözlerinin doğallığını ispatlamak adına büyük mücadele veriyor.

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Genç kadının biri mavi diğeri kahverengi olan gözleri görenleri şaşırtıyor! 'Vanlı mısınız' diye soruyorlar

"Lens kullandığımı düşünüyorlar"

Nurhayat Hayta, AA muhabirine, göz renklerinin doğuştan olduğunu, amcası ve ninesinden genetik olarak kendisine geçtiğini düşündüğünü söyledi.

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