Genç kadının biri mavi diğeri kahverengi olan gözleri görenleri şaşırtıyor! 'Vanlı mısınız' diye soruyorlar
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Nurhayat Hayta, biri mavi diğeri kahverengi olan gözlerinin doğallığına çevresindekileri ikna etmeye çalışıyor.
Hayta, tıpta "heterokromi" olarak bilinen bu özellikle dünyaya geldi. Amcası ve büyükannesinin de gözleri farklı renklerde olan Hayta, bu yaşına kadar çevresinden farklı tepkiler aldı.
Kentteki bir restoranda çalışan ve dünyaya mavi ve kahverengi gözleriyle bakan kadın, müşterilerin de ilgisiyle karşılaşıyor.
Lens taktığı düşünülen ve Vanlı olup olmadığı sorulan Hayta, gözlerinin doğallığını ispatlamak adına büyük mücadele veriyor.
"Lens kullandığımı düşünüyorlar"
Nurhayat Hayta, AA muhabirine, göz renklerinin doğuştan olduğunu, amcası ve ninesinden genetik olarak kendisine geçtiğini düşündüğünü söyledi.