Genç kadına Maçka Parkı'nda kapkaç şoku! Çığlık sesi parkı inletti
ŞİŞLİ'de bulunan Maçka Parkı'nda sabah saatlerinde merdivenlerden çıkan genç bir kadın kapkaç şoku yaşadı. Genç kadının 'çığlık' sesleri arasında çantayı alan kapkaççı kaçarak izi kaybettirdi.
Maçka Parkı, Taşkışla çıkışında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Taşkışla çıkışındaki merdivenlerde yürüyen genç bir kadın, arkasından gelen bir kişi tarafından kapkaççı saldırısına uğradı.
15
Kadının el çantasını çalan kişi Maçka Parkı içinden Dolmabahçe istikametine kaçarak izini kaybettirdi.
25
Olayın ardından çığlık atarak yardım isteyen kadına çevredeki vatandaşlar yardım etti.
35
Polise olayla ilgili bilgi veren kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
45