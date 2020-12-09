Genç kadın küvette feci şekilde can verdi son pozu ortaya çıktı! Ülkede uyarı yapıldı
24 yaşındaki genç kadın banyoda telefonu kullanmak istemesiyle hayatının hatasını yaptı. Genç kadının ölmeden önce küvetteki son anları ortaya çıktı.
Rusya'nın Arkhangelsk şehri 24 yaşında hayatını baharında banyo küvetinde feci şekilde can veren Olesya isimli genç kadını konuşuyor. Genç kadının ölümü, ülkede sosyal medyada gündem oldu.
Henüz 24 yaşında olduğu belirlenen ve küvette bulunduğu sırada akıllı telefonunu şarjda iken kullanan kadın, iphone marka telefonu küvete düşürmesinin ardından yüksek voltajlı bir elektrik akımına kapıldı.
Olesya Semenova, Arkhangelsk şehrindeki evinde ev arkadaşı tarafından banyoda bulundu.
Olesya'nın ev arkadaşı olduğu öğrenilen Daria isimli bir başka kadın, onu bulduğunda çığlık attığını, kendisini salladığını fakat nefes almadığını ve hiçbir yaşam belirtisi göstermediğini söyledi.