Genç kadın kaybolmuştu insan kalıntıları dehşete düşürdü! Sapık polis mahrem yerlerini...
33 yaşındaki kadının ortadan kaybolmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda ortaya çıkan insan kalıntıları dehşete düşürdü.
İngiltere'de 33 yaşındaki pazarlama yöneticisi Sarah Everard 3 Mart günü saat 21.00 sıralarında bir arkadaşının evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Genç kadının, son olarak 21.30 civarında bir evin kapı zilindeki kamerada görüldüğü belirlendi.
Sarah Everard adlı genç kadının, kaybolmadna önce erkek arkadaşıyla 15 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.
Sarah'nın bu konuşma sırasında erkek arkadaşı Josh Lowth ile ertesi gün buluşmak üzere plan yaptığı öğrenildi.
Durham Üniversitesi mezunu Everard'ın bulunması için onlarca polis memuru görevlendirildi. Arama çalışmalarında polis köpekleri de kullanıldı.