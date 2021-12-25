Genç kadın istedi cinsel ilişki korkunç bitti! Yeni fantezi denemesi tarihe geçti
New York Daily News´in raporuna göre son zamanlarda yaşanan en ilginç seks kazaları ortaya çıktı
Açıklanan raporda insanların partnerlerinden fantezi amaçları istekleri ilginç haberlerin ortaya çıkmasına neden oldu.
İşte ilginç seks kazaları...
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AŞK ISIRIĞI
Ocak 2011 yılında Yeni Zelanda’da gerçekleşen olayda eşinin boğazını ısırmak isteyen adam partnerinin felç olmasına neden oldu.
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Boynu ısırılan kadın yoğun kan kaybetmesi ve kan pıhtılaşması sonucunda sol kolunda felç meydana geldi.
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Gelen yorumlara göre, “Vampir olmadığınız sürece sevdiğiniz kişinin üzerinde ufak bir sevgi işareti bırakmakta sorun yok gibi duruyor.” denildi.
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