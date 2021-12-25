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Genç kadın istedi cinsel ilişki korkunç bitti! Yeni fantezi denemesi tarihe geçti

Genç kadın istedi cinsel ilişki korkunç bitti! Yeni fantezi denemesi tarihe geçti

New York Daily News´in raporuna göre son zamanlarda yaşanan en ilginç seks kazaları ortaya çıktı

Genç kadın istedi cinsel ilişki korkunç bitti! Yeni fantezi denemesi tarihe geçti

Açıklanan raporda insanların partnerlerinden fantezi amaçları istekleri ilginç haberlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

İşte ilginç seks kazaları...

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Genç kadın istedi cinsel ilişki korkunç bitti! Yeni fantezi denemesi tarihe geçti

AŞK ISIRIĞI
Ocak 2011 yılında Yeni Zelanda’da gerçekleşen olayda eşinin boğazını ısırmak isteyen adam partnerinin felç olmasına neden oldu.

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Genç kadın istedi cinsel ilişki korkunç bitti! Yeni fantezi denemesi tarihe geçti

Boynu ısırılan kadın yoğun kan kaybetmesi ve kan pıhtılaşması sonucunda sol kolunda felç meydana geldi.

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Genç kadın istedi cinsel ilişki korkunç bitti! Yeni fantezi denemesi tarihe geçti

Gelen yorumlara göre, “Vampir olmadığınız sürece sevdiğiniz kişinin üzerinde ufak bir sevgi işareti bırakmakta sorun yok gibi duruyor.” denildi.  

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