Genç kadın doktora gidince sadece 2 cm olduğunu öğrendi! Dünyası başına yıkıldı
Ailesiyle birlikte doktora giden Amanda Jones ismindeki kadın, yapılan tetkikler sonucu öğrendiği gerçekle şok oldu.
Teşhis koyulduktan 18 yıl sonra, nişanlısı ve üç köpeği ile yaşayan Amanda, kendini olduğu gibi kabul ettiğini hiçbir şekilde ameliyat olmayacağını söyledi. 14 yaşına geldiğinde ergenliğe giren yaşıtları gibi adet görmeyince doktora gitti.
Yapılan incelemede cinsel organının sadece iki santim olduğu ve rahminin olmadığını öğrenince Amanda'nın anne olma hayali suya düştü.
Yapılan muayene sonrası kendisine 5000 kadında bir görülen MRKH (Mayer Rokitansky Küster Hauser) sendromu konuldu.
Cinsel organının yapısından dolayı hiçbir zaman anne olamayacağını öğrenen Amanda, ilk önce bu haberden çok etkilenmediğini anlattı.