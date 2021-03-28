Genç kadın doktora gidince sadece 2 cm olduğunu öğrendi! Dünyası başına yıkıldı

Teşhis koyulduktan 18 yıl sonra, nişanlısı ve üç köpeği ile yaşayan Amanda, kendini olduğu gibi kabul ettiğini hiçbir şekilde ameliyat olmayacağını söyledi. 14 yaşına geldiğinde ergenliğe giren yaşıtları gibi adet görmeyince doktora gitti.