Genç istihdamına dev kaynak! Bakan Şimşek'ten açıklama

Dünya Bankası, Türkiye’de gençlerin iş gücü piyasasına hazırlığını amaçlayan eğitim projesine 350 milyon euro finansman sağladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek projeyle öğrenme ortamlarının güçlendirilmesi, öğretmen kapasitesinin artırılması ve özel sektörle işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre, Türkiye'nin uluslararası finans kuruluşlarından uygun koşullu finansman temin çalışmaları hız kesmiyor.

Bu kapsamda, "Türkiye İş Gücü Piyasasına Hazırlık İçin Eğitim Projesi" Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı.

Proje kapsamında Dünya Bankasından 350 milyon euro tutarında finansman sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek proje, gençlerin iş gücü piyasasına girişte ihtiyaç duyduğu becerilerin geliştirilmesini hedefliyor.

Projeyle öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi, öğretmenlerin mesleki kapasitelerinin güçlendirilmesi ve özel sektörle işbirliğinin artırılması yoluyla beceri kazanmasının desteklenmesi amaçlanıyor.

Böylece, 2025 yılında Dünya Bankası tarafından onaylanan uygun koşullu dış finansman tutarı yaklaşık 4,6 milyar dolar oldu.

"ÜLKEMİZİN KALKINMASINA KATKI SAĞLAYACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programı ile Orta Vadeli Program çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Şimşek,