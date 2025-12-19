BIST 11.313
DOLAR 42,81
EURO 50,18
ALTIN 5.955,12
HABER /  GÜNCEL

Genç istihdamına dev kaynak! Bakan Şimşek'ten açıklama

Genç istihdamına dev kaynak! Bakan Şimşek'ten açıklama

Dünya Bankası, Türkiye’de gençlerin iş gücü piyasasına hazırlığını amaçlayan eğitim projesine 350 milyon euro finansman sağladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek projeyle öğrenme ortamlarının güçlendirilmesi, öğretmen kapasitesinin artırılması ve özel sektörle işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre, Türkiye'nin uluslararası finans kuruluşlarından uygun koşullu finansman temin çalışmaları hız kesmiyor.

Bu kapsamda, "Türkiye İş Gücü Piyasasına Hazırlık İçin Eğitim Projesi" Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı.

Proje kapsamında Dünya Bankasından 350 milyon euro tutarında finansman sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek proje, gençlerin iş gücü piyasasına girişte ihtiyaç duyduğu becerilerin geliştirilmesini hedefliyor.

Projeyle öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi, öğretmenlerin mesleki kapasitelerinin güçlendirilmesi ve özel sektörle işbirliğinin artırılması yoluyla beceri kazanmasının desteklenmesi amaçlanıyor.

Böylece, 2025 yılında Dünya Bankası tarafından onaylanan uygun koşullu dış finansman tutarı yaklaşık 4,6 milyar dolar oldu. 

"ÜLKEMİZİN KALKINMASINA KATKI SAĞLAYACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programı ile Orta Vadeli Program çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Şimşek,

"Ülkemizin eğitim alanındaki kapasitesinin güçlendirilmesi ve gençlerin çağın gerektirdiği becerilerle donatılmasıyla elde edilecek verimlilik artışı, ülkemizin kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır. Dünya Bankası ile sürdürdüğümüz başarılı işbirliğimiz önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam edecek." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Arnavutköy'de okul ziyaretinde konuştu
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Arnavutköy'de okul ziyaretinde konuştu
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni yakalandı
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni yakalandı
TRT'de, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası'na özel yayınlar yapılacak
TRT'de, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası'na özel yayınlar yapılacak
800 Milyon TL rekor büyük ikramiye şans kapısını aralıyor!
800 Milyon TL rekor büyük ikramiye şans kapısını aralıyor!
Yapay zeka destekli topraksız serada üretilen çilek 7 ülkeye ihraç edildi
Yapay zeka destekli topraksız serada üretilen çilek 7 ülkeye ihraç edildi
Tat Gıda sürdürülebilir tarım ve dijitalleşme hedeflerini paylaştı
Tat Gıda sürdürülebilir tarım ve dijitalleşme hedeflerini paylaştı
Uçağı kaçırmaya çalıştı, havalanamadan kaza yaptı! Gözaltına alındı
Uçağı kaçırmaya çalıştı, havalanamadan kaza yaptı! Gözaltına alındı
Vücudunun yüzde 26'sı yandı! İşitme engelli genç yaşadığı kabusu unutamıyor
Vücudunun yüzde 26'sı yandı! İşitme engelli genç yaşadığı kabusu unutamıyor
AK Parti süreç raporunu TBMM'ye sundu terör örgütü PKK ve SDG detayı
AK Parti süreç raporunu TBMM'ye sundu terör örgütü PKK ve SDG detayı
ÖSYM hafta sonu 3 sınav düzenleyecek
ÖSYM hafta sonu 3 sınav düzenleyecek
Macron: Putin ile görüşmek yeniden gerekli hale gelebilir
Macron: Putin ile görüşmek yeniden gerekli hale gelebilir
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma! Muhittin Böcek'in ek ifadesi alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma! Muhittin Böcek'in ek ifadesi alındı