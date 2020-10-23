Genç hostesin utanç verici geçmişi ortaya çıktı! Müfettiş gittiği okulda yaptıkları şok etti
AVUSTRALYA'da bir hostesin geçmişte yaşadığı olayların ortaya çıkması hayatını mahvetti.
Avustralya'da daha önce hostes olarak çalışan ve 15 yaşında bir erkek çocuğuyla cinsel birliktelik yaşadı. Olayın ortaya çıkması ülkede şok etkisi yarattı.
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Sydney kentinden Melissa Nosti, 2010 yılında müfettiş olarak çalıştığı okulda bir öğrenciyle beraber olmuştu.
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Avukatı, aynı suçu tekrar işleme ihtimalinin düşük olduğunu savunarak kefalet başvurusu yaparak şunları söyledi: “Bu olaydan sonra bir çalışma geçmişi var. Havayolu sektöründe hostes olarak çalıştı”.
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Avukatın talebi bir doktor değerlendirmesinden sonra geldi. Değerlendirme Nosti’nin aynı suçu tekrar işlemeyeceği yönündeydi.
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