Genç hostes para kazanmak için yaptığı işle hayatını mahvetti
27 yaşındaki hostes Alexandra Dobre kaderi, bir otomobilin içinde durdurulmasıyla değişti.
27 yaşındaki Alexandra Dobre, İngiliz hava yolları şirketleri Ryanair ve Wizz Air'de çalışıyordu. Genç kadın koronavirüs salgını nedeniyle havayolundaki işini kaybedince tehlikeli bir işe girişti.
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Romanya asıllı 27 yaşındaki Dobre kısa bir süre sonra mali sıkıntılar yaşaması üzerine uyuşturucu madde satmaya başladı.
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Staffordshire polisi, eski hostesi 7 Ağustos tarihinde gri bir otomobilin içinde durdurdu.
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Polis yaptığı aramada Dobre'nin çantasında altı paket kokain buldu.
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