Genç hostes küvette çırılçıplak bulundu! Toplu tecavüz şüphesi polisi harekete geçirdi
23 yaşındaki genç hostes yılbaşı partisinin ardından sır ölümüyle ülkede gündem oldu.
Filipinler'in Makati şehrinde 23 yaşındaki hostes Christine Angelica Dacera, yılbaşında hayatının şokunu yaşadı. Otel odasına girenler genç hostesi küvette buldu.
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Küvette bilincini kaybetmiş olarak bulunan genç hostes hemen hastaneye kaldırıldı.
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23 yaşındaki hostes hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.
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Genç hostesin vücudunda kesikler ve morluklar bulunması emniyeti harekete geçirdi.
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