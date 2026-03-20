Genç futbolcuya silahlı saldırı! Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Kars 36 Spor forması giyen genç futbolcu, liglere verilen bayram arasını ailesiyle geçirmek üzere İstanbul'a gitmişti.
KULÜPTEN ACI AÇIKLAMA: CAMİAMIZ YASA BOĞULDU
Kars 36 Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla acı haberi camiaya duyurdu:
"Kars 36 Spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."
ALEYNA KALAYCIOĞLU GÖZALTINA ALINDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada rapçi Canbay'ın ifadesine başvuruldu. Çalışmaların devamında konuyla bağlantılı olduğu öne sürülen Canbay'ın eski sevgilisi müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.