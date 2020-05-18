GENAR'dan bomba anket sonucu! Bu pazar seçim olsa bakın kim ipi göğüslüyor
GENAR'ın "Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiği anketin sonucuna göre Cumhur İttifakı 2 yıl içerisinde oyunu 2 puan arttırarak yüzde 55.2 oy oranı ile ipi göğüslüyor.
Gündemin üst sıralarına yerleşen araştırmada katılımcılara "En beğenilen lider de" soruldu. GENAR Başkanı İhsan Aktaş, "En yakın rakibine 4 kat fark atan Cumhurbaşkanı Erdoğan" açıklamasında bulundu.
"AK Parti oyunu iki puan artırdı"
GENAR Başkanı İhsan Aktaş, Sabah'tan İsa Tatlıcan'a verdiği röportajda Türkiye siyasetini yakından ilgilendiren araştırma sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken veriler paylaştı. İşte çok konuşulacak sonuçlar ve açıklamalar...
Oy oranında düşüş var mı?
-Herkesin merak ettiği soru ile başlayalım. AK Parti'nin oy oranında 2018 yılından bu yana düşüş var mı?
Seçimlerden bu yana bu dönemde Cumhur ittifakı en yüksek seviyeye ulaştı. Son genel seçimlerde Cumhur ittifakının oy oranı yüzde 53.7 idi. Bugün yaptığımız araştırmada yüzde 55.2 sonucuna ulaştık. Bu da gösteriyor ki iki yıl içerisinde Cumhur İttifakı oy kaybetmediği gibi, oy oranını da 2 puan arttırmış görünüyor.
"CHP yerel rüzgarı kaybetti"
-2019 yerel seçimlerinde CHP'nin oy oranı neden günümüzde genel seçim kamuoyu araştırmalarına yansımıyor?
CHP'nin Ankara, İstanbul ve Antalya gibi büyük şehirleri alması genel siyasete de yansıyacağı bekleniyordu. Ancak seçimlerden hemen sonra yaptığımız araştırmada yereldeki bu sıçramanın genel seçimlere yeteri kadar etki etmeyeceği dikkatimizi çekmişti. Bunun sebebini şöyle açıklayabiliriz.