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'Gelinim Olur musun' Sinem Umaş'tan Semra Kaynana'nın oğlu Ata için olay cenaze itirafı

'Gelinim Olur musun' Sinem Umaş'tan Semra Kaynana'nın oğlu Ata için olay cenaze itirafı

"Gelinim Olur musun" yarışmasıyla tanınan ve estetiklerle bambaşka biri haline gelen Sinem Umaş, eski sevgilisi ata'nın cenazesiyle ilgili çok konuşulacakbir itirafta bulundu.

'Gelinim Olur musun' Sinem Umaş'tan Semra Kaynana'nın oğlu Ata için olay cenaze itirafı

Bir zamanların reyting rekoru kıran 'Gelinim Olur Musun?' yarışmasıyla tanınan ve estetikle bambaşka biri olan gelin adayı Sinem Umaş, otel odasında ölü bulunan eski sevgilisi Ata Türk'ün cenazesiyle ilgili "Tabutu cenazede çıkan kavgada ayaklarımıza düşüp açılmıştı" ifadelerini kullandı.

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'Gelinim Olur musun' Sinem Umaş'tan Semra Kaynana'nın oğlu Ata için olay cenaze itirafı

Türk televizyon tarihine damga vuran programlar arasında "Gelinim Olur musun?" yarışması ile şöhreti yakalayan gelin adayı Sinem Umaş, yıllar sonra sosyal medyada yazdığı yorumlarla gündeme geldi.

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'Gelinim Olur musun' Sinem Umaş'tan Semra Kaynana'nın oğlu Ata için olay cenaze itirafı

"Yine bana sallıyor, ben elimin tersini geçirmemek için sabır çekiyorum" : Bir sosyal medya hesabında yapılan paylaşımın altına yorumlar yapan gelin adayı Sinem Umaş, fotoğrafa dair "Yine bana sallıyor, ben elimin tersini geçirmemek için sabır çekiyorum" diyerek Semra kaynanayı hedef aldı.

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'Gelinim Olur musun' Sinem Umaş'tan Semra Kaynana'nın oğlu Ata için olay cenaze itirafı

Yorumlarına devam eden Umaş, aşırı dozdan ölen eski sevgilisi Ata'yı hatırlatan bir takipçisine "Evet ya tabutu cenazeden çıkan kavgada ayaklarımıza düşüp açılmıştı" diyerek herkesi şoke etti.

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