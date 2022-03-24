'Gelinim Olur musun' Sinem Umaş'tan Semra Kaynana'nın oğlu Ata için olay cenaze itirafı
"Gelinim Olur musun" yarışmasıyla tanınan ve estetiklerle bambaşka biri haline gelen Sinem Umaş, eski sevgilisi ata'nın cenazesiyle ilgili çok konuşulacakbir itirafta bulundu.
Bir zamanların reyting rekoru kıran 'Gelinim Olur Musun?' yarışmasıyla tanınan ve estetikle bambaşka biri olan gelin adayı Sinem Umaş, otel odasında ölü bulunan eski sevgilisi Ata Türk'ün cenazesiyle ilgili "Tabutu cenazede çıkan kavgada ayaklarımıza düşüp açılmıştı" ifadelerini kullandı.
Türk televizyon tarihine damga vuran programlar arasında "Gelinim Olur musun?" yarışması ile şöhreti yakalayan gelin adayı Sinem Umaş, yıllar sonra sosyal medyada yazdığı yorumlarla gündeme geldi.
"Yine bana sallıyor, ben elimin tersini geçirmemek için sabır çekiyorum" : Bir sosyal medya hesabında yapılan paylaşımın altına yorumlar yapan gelin adayı Sinem Umaş, fotoğrafa dair "Yine bana sallıyor, ben elimin tersini geçirmemek için sabır çekiyorum" diyerek Semra kaynanayı hedef aldı.
Yorumlarına devam eden Umaş, aşırı dozdan ölen eski sevgilisi Ata'yı hatırlatan bir takipçisine "Evet ya tabutu cenazeden çıkan kavgada ayaklarımıza düşüp açılmıştı" diyerek herkesi şoke etti.