Gelinim Mutfakta'da Hanife skandalı! Oğlu kocasının kardeşi çıktı hapse girebilir
Kanal D yarışması Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Hanife ve eşiyle ilgili skandal patlak verdi. Hanife'nin oğlu eşinin kardeşi çıktı. Hanife, kayınvalidesi ve yayına bağlanan eşi olayı itiraf etti. Soy bağını değiştirme, evrakta sahtecilik dahil bir çok suç işleyen aile için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçebilir. Hanife ve eşi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alabilir. İşte Gelinim Mutfakta'da ifşa olan skandal olay...
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın son bölümünde bir skandal patlak verdi. Yarışmacılardan Hanife'nin oğlunun, kocasının kardeşi olduğu ortaya çıktı. Sırrı yayında ifşa eden ise bir diğer yarışmacı Tuğba Duman oldu. Kanunen suç olan bu olay sebebiyle Hanife, eşi ve kayınvalidesi 3 yıla kadar hapis cezası alabilir. Gelinim Mutfakta programında bu olayın suç değilmiş gibi aleni olarak konuşulması ise skandalın bir başka boyutuydu...
Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Tuğba Duman ile Hanife arasında geçen hafta cuma günü kriz çıkmıştı. Tuğba elenmediği taktirde Hanife ile ilgili bir bombayı patlatacağını söylemişti. Pazartesi günü yayınlanan son bölümde patlattığı bomba hukuken bir suç teşkil ediyor.
Tuğba Duman "Benim canımı sıkmayın dedim. Sıkarsanız bombalarınızı patlatırım." demiştim diyerek Hanife'nin kendi öz oğlunu, kayınvalidesi ve kayınpederi üzerine yaptırdığını söyledi. İddiasına göre de bunun sebebi oğlunun eşi ile birlikte çifte mirasçı olmasını sağlamaktı. Veli toplantılarına gittiğinde de Hanife'nin kendisini anne değil, oğlunun yengesi olarak tanıtıyordu.
HANİFE HABERİM YOKTU DEDİ AMA...
Öz oğlu nüfusta eşinin kardeşi olarak görünen Hanife, ilk anda kendini savunmak için 'haberim yoktu' dedi. Hanife nohusa olduğu dönemde dikişleri patladığı için kayınvalidesi ve kayınpederinin çocuğu nüfusa giderek kendilerinin üzerine yaptırdığını söyledi. İddiasına göre de bundan haberi yoktu. Sonrasında ise kendi kendini yalanladı ve 'kayınvalidem ilk çocuk erkek olduğunda ben nüfusuma alacağım dedi' diye konuştu.