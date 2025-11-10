Gelinim Mutfakta'da Hanife skandalı! Oğlu kocasının kardeşi çıktı hapse girebilir

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın son bölümünde bir skandal patlak verdi. Yarışmacılardan Hanife'nin oğlunun, kocasının kardeşi olduğu ortaya çıktı. Sırrı yayında ifşa eden ise bir diğer yarışmacı Tuğba Duman oldu. Kanunen suç olan bu olay sebebiyle Hanife, eşi ve kayınvalidesi 3 yıla kadar hapis cezası alabilir. Gelinim Mutfakta programında bu olayın suç değilmiş gibi aleni olarak konuşulması ise skandalın bir başka boyutuydu...