Gelinim Mutfakta yarışmacısıyla Onur Büyüktopçu davalık oldu o sözler başını yaktı

İlerleyen haftalarda Büyüktopçu, Yılmaz hakkında bazı söylemlerde bulundu. Ünlü sunucunun "Konuşuyor bazı yarışmacılar, ne yapsın? Enteresan, Vasfiye Hanım vardı hatırlar mısınız?' gibi söylemleri Yılmaz'ı harekete geçirdi.