Gelinim Mutfakta diskalifiye şoku! Seda Sayan hepsine kapıyı gösterdi

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D ekranlarında diskalifiye fragmanı ile merak konusu oldu. Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen yarışmada gelin ve kaynanalar büyük şok yaşadı. Seda Sayan 'bu Gelinim Mutfak'ta bir ilk' diyerek alınan kararı duyurdu. Gelin ve kaynanalar 'kovulduklarını' öğrenince göz yaşlarına boğuldular. Peki işin aslı ne diskalifiye gerçek mi? Neler oldu...